Kenya | 219 morti e 72 dispersi a causa delle inondazioni

Le Inondazioni in Kenya stanno causando numerosi disagi. A causa delle Inondazioni sono morte almeno 76 persone. Rinviato l’inizio del nuovo semestre scolastico. Inondazioni in Kenya: cosa sta succedendo? Forti piogge e Inondazioni hanno causato la morte di almeno 76 persone in Kenya. Secondo i ... Continua a leggere>>