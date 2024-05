Ucraina | 3 feriti in attacco russo a Odessa

Ieri è stato il decimo anni versario del rogo di Odessa . Questa notizia è quasi scomparsa nei giornali mainstream o al massimo derubricato ad incidente. Si tratta invece di una notizia importante, che dovrebbe avere il suo posto nella comunicazione pubblica per due ragioni. Innanzitutto perché ... Continua a leggere>>

Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite nella notte in un attacco missilistico russo su Odessa, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Kiper, come riporta Rbc-Ucraina. "In seguito all'attacco sono morte tre persone, altre tre ... Continua a leggere>>