Europei ginnastica artistica 2024 - Italia da impazzire | tris d’ori con Manila Esposito e Alice D’Amato Sul podio anche Iorio e Andreoli

(Di sabato 4 maggio 2024) Risuona ancora, più di una volta, l’Inno di Mameli, in quello che sta diventando un Campionato Europeo sempre più memorabile per l’della. Davanti al caldissimo punto di Rimini, dopo la storica doppietta nell’All-Around, arrivano altre soddisfazionidalle finali di specialità senior.si prende la scena ed è la regina di questa settimana conquistando altre due medaglie d’oro, prima alla trave e poi al corpo libero, dove Angelaconquista il bronzo. E poi, che trionfa alle parallele per un altro bis azzurro grazie all’argento di Elisa. Tre ori, un argento e un bronzo per un sabato da record. E non è finita qui, con le nostre Fate che torneranno ...