Campania - impossibile attivare 500 nuovi posti letto in Pronto Soccorso per carenza medici

(Di sabato 4 maggio 2024) Attese lunghissime in, reparti stracolmi di pazienti e sguarniti di, spesso mancano anche le barelle sulle quali adagiare gli ammalati in attesa di un. Si usa di tutto: sedie, poltrone, sgabelli. Un girone infernale che può durare anche giorni, con esito incerto. In una condizione del genere, ci vuole poco perché scoppi la rabbia, che a volte degenera in vere e proprie aggressioni ai danni del personale sanitario. Inil riverbero delladeisi fa più forte, dopo oltre dieci anni di tagli e commissariamento. E così, facendo qualche conteggio, si comprende la dimensione del problema: mancano 400di, quasi il dieci per cento dei camici bianchi che ...

Sentiva il fiato manca rgli, per questo si era recato in Pronto soccorso non una, ma due volte nell’arco di 48 ore. In entrambi i casi, tuttavia, era stato rimandato a casa . I sintomi erano tornati nei due giorni successivi, e quando aveva capito di aver davvero bisogno di cure era già troppo ... Continua a leggere>>

Articolo pubblicato mercoledì 01 Maggio 2024, 16:02 Il quadro delle elezioni europee continua a prendere forma. Tra candidature di indipendenti che fanno discutere i partiti, sia avversari che alleati, e discussioni per comprendere quali siano i nomi migliori da inserire in lista, si continua a ... Continua a leggere>>

Comparire sui manifesti elettorali col fucile in mano è già di per sé forte. Ma farlo puntandolo nella direzione di chi osserva va oltre. D’altra parte a Pietro Fiocchi , europarlamentare di Fratelli d’Italia, l’idea dev’essere sembrata geniale: da un lato si rivolge alle decine di migliaia di ... Continua a leggere>>

Monza-Lazio diretta 0-1: Immobile si fa trovare pronto in area e sblocca la partita - La Lazio va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato nel match contro il Monza, valido per la 35a giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Verona grazie al gol di Zaccagni, la.. Continua a leggere>>

Campania, impossibile attivare 500 nuovi posti letto in pronto Soccorso per carenza medici - Leggi su Sky TG24 l'articolo Campania, impossibile attivare 500 nuovi posti letto in pronto Soccorso per carenza medici ... Continua a leggere>>

Open AI pronto a lanciare il motore di ricerca di ChatGpt Perché potrebbe essere una grande minaccia per Google - Secondo le indiscrezioni, a giorni potrebbe essere lanciato il motore di ricerca che si basa sull'intelligenza artificiale generativa di Open AI. Creato il dominio search.chatgpt.com ... Continua a leggere>>