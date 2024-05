Fiume in piena sfonda e ribalta ponte autostradale | immagini choc dal Brasile

(Di sabato 4 maggio 2024) Le forti piogge stanno provocando enormi inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul, in. Almeno 39 le vittime ma i dispersi sono ancora tanti. In un video virale sui social si vede unche si ingrossa a tal punto dare ere untra la Base Aérea de Santa Maria e Silveira Martins.

