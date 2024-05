Milan - Ibrahimovic vuole Thiago Motta | ostacolo Juventus

Panchina Milan, per il dopo Stefano Pioli Zlatan Ibrahimovic non vuole rinunciare alla carta Thiago Motta: ma occhio alla Juventus… Come Joshua Zirkzee, il Milan vuole anche Thiago Motta. La dirigenza rossonera è rimasta incantata dal gioco del Bologna e crede che grandi meriti siano da attribuire ... Continua a leggere>>