eurogamer

: Layers of Fear è gratuito su Steam per un periodo di tempo limitato! #LayersofFear - Eurogamer_it : Layers of Fear è gratuito su Steam per un periodo di tempo limitato! #LayersofFear - gamescore_it : Layers of Fear nuovamente gratis, questa volta su Steam - - Gekigemu : Layers of Fear, un 'first-person psychedelic horror game', gratis su Steam solo per oggi (clicca su 'install game'… -

(Di giovedì 14 giugno 2018)of, l'apprezzato horror sviluppato da Bloober Team che ci accompagna nella terrificante esplorazione di una villa vittoriana nei panni di un pittore maledetto, è attualmente totalmentesu, come segnala DSOGaming.Visitando la pagina diofsuè possibile riscattare la propria copia, e non trattandosi di un weekendma di un vero e proprio regalo il gioco rimarrà vostro anche dopo la conclusione dell'iniziativa. L'offerta infatti è disponibile per unestremamente, quindi se foste interessati a giocare all'horror di Bloober Team correte a fare vostra una copia del titolo.Che ne pensate dell'offerta? Aspettavate l'occasione giusta per giocare aof?Read more…