Borsa | Piazza Affari apre in ribasso | Ftse Mib a -0 | 49%

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news - Piazza Affari : riunione Fed - rialzo dei tassi di interesse? (13 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dati macroeconomici in agenda OGGI. riunione FED, rialzo dei tassi di interesse? Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 04:41:00 GMT)

Borsa - Piazza Affari chiude in lieve rialzo : Ftse Mib +0 - 15% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,15% a 22.119 punti mentre il Ftse All Share ha chiuso in rialzo dello 0,17% a quota 24.352 punti. ...

Borsa controcorrente e Bot positivi : Piazza Affari in rialzo : ...1 euro, perché, 'nonostante la banca sia ben attrezzata per affrontare la volatilità, crediamo che gli investitori richiedano maggior chiarezza sul fronte della situazione politica". Scintille di ...

Borsa italiana oggi/ Milano news - Piazza Affari : Tria rassicura sul debito pubblico (12 giugno 2018) : Borsa italiana news. Piazza Affari, dati macroeconomici in agenda oggi. Calo produzione indusTriale, Tria rassicura su debito pubblico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 04:39:00 GMT)

Le banche fanno volare Piazza Affari - miglior Borsa d'Europa : Oggi Milano è nettamente regina d'Europa, con gli investitori rinfrancati dall'intervista del ministro dell'economia Giovanni Tria, su euro e stabilità dei conti, al Corriere, ma anche dalle parole ...

Borsa : Piazza Affari vola con le banche e chiude +3 - 4%. Spread giù : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti. Forte recupero per i titoli bancari: le 'big' Unicredit e Intesa hanno segnato una ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana attendendo la Bce (11 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Occhi già rivolti al board della Bce. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 03:59:00 GMT)

Borsa : Piazza Affari affossata da banche : ANSA, - MILANO, 8 GIU - Piazza Affari , -1,9%, conclude la settimana in calo affossata dalle banche, bruciando 11,6 miliardi di capitalizzazione. A spingere le vendite è l'attesa per la riunione della ...

Borsa e spread - apertura in fibrillazione. Piazza Affari in caduta a -1 - 24% : Tensioni sui mercati. Piazza Affari apre in netto calo, a -1,24%, e tornano forti le pressioni sullo spread Btp-Bund, che apre in rialzo a 260 punti (ieri ha chiuso a 254) e dopo pochi minuti schizza a 270. Il tasso del decennale italiano sul mercato secondario è al 3,15 per cento.Deboli anche le altre Borse europee, appesantite dai mercati asiatici e dal rischio di un inasprimento della guerra dei dazi dopo i dati del surplus commerciale ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari chiude la settimana senza dati dagli Usa (8 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Praticamente assenti dagli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 05:54:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende il Pil europeo (7 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non mancano dati macroeconomici in agenda, specialmente dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 05:32:00 GMT)

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 26% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,26% a 21.807 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,27% a quota 24.039 punti. ...

Borsa : Piazza Affari - -0 - 18% - risale dai minimi ma resta la piu' debole : ... ha ribadito che l'uscita dall'euro non e' in discussione ma e' rimasto vago su pensioni, flat tax e debito pubblico, mentre sulla politica estera ha aperto alla Russia. Nervosismo anche sull'...