Follia in Colombia | tifoso lancia un coltello - colpito l’ex Cagliari Ceppelini | VIDEO

(Di giovedì 25 aprile 2024) Momenti diin, nel finale della partita tra Independiente Medellin e Atletico Nacional.calciatore del, Pablo, è statoalla testa da unto dagli spalti. Fortunatamente l’uruguaiano non ha riportato gravi ferite. “E’ accaduto nei minuti finali durante un calcio d’angolo. Mi piovevano addosso un sacco di oggetti, mi sentivo come se qualcosa mi esplodesse in testa, non sapevo cosa mi avesse”, le parole del calciatore nel post-partita. Chi è PabloPabloè un calciatore uruguaiano con passaporto italiano classe 1991. Si tratta di un centrocampista centrale dotato di buona tecnica e in grado di giocare anche da ...