Torture al Beccaria Intervista con Sofia Ciuffoletti

Violenze al beccaria: forse più scuola potrebbe aiutare i minori - Nell’Istituto penale minorile “Cesare beccaria” di Milano è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 agenti della Polizia penitenziaria, altri otto sono stati sospesi dal ...

Continua a leggere>>

25 Aprile: perché oggi proclamarsi antifascisti non basta - La censura di Scurati è sicuramente un brutto episodio. Ma oggi sarebbe più antifascista ricordare e riflettere su un'altra Liberazione, la caduta del mini-regime di barbarie e sopraffazione sui più f ...

Continua a leggere>>

E’ fatta per la cessione di Osimhen: top club pagherà intera clausola - A fronte di un 16enne ridotto "in stato di semi-incoscienza" erano stati attestati "zero giorni di prognosi" e in un altro caso, ...

Continua a leggere>>