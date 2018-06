Dieta detox o disintossicante | come depurare l’organismo velocemente | ecco 10 alimenti

Dieta detox - 10 giorni per tornare in forma : Se ci si impegna per davvero, sono sufficienti dieci giorni per disintossicarsi e perdere sensibilmente peso. È la promessa dell’americano Mark Hyman, medico, ricercatore, educatore, attivista e autore di fama internazionale, considerato tra i pionieri nell’ambito della medicina funzionale. Nel suo nuovo libro La Dieta detox in 10 giorni (edito da Mondadori), spiega cosa occorre fare per ristabilire l’equilibrio glicemico, bruciare grassi ...

Dieta detox - aglio e cipolla per disintossicarsi : aglio e cipolla sono ottimi alleati per potenziare la Dieta Detox e depurare l’organismo. Questi alimenti infatti favoriscono l’eliminazione delle scorie che intasano il nostro corpo e svolgono un’azione disintossicante su intestino, sangue e fegato. Pochi lo sanno, ma i bulbi possono aiutarci a tornare in forma in breve tempo, drenando i liquidi in eccesso nell’organismo, sgonfiando la pancia ed eliminando i cuscinetti ...

Dieta detox dei 15 giorni : come e perché eseguirla : Il passaggio da una stagione all’altra è il periodo perfetto per eseguire una Dieta detox, eliminando le tossine, i liquidi in eccesso, in modo da rigenerare l’aspetto fisico e raggiungere un peso forma più facilmente. La Dieta detox, inoltre, è un ottimo rimedio contro ritenzione idrica, gonfiore, favorisce digestione e transito intestinale, previene la caduta dei capelli specie in primavera, le allergie, l’astenia, dona vitalità ed energia. 1° ...

Dieta del limone - cos'è e come funziona/ Detox sì - ma con moderazione : gli effetti negativi : Dieta del limone, cos'è e come funziona. Pro e contro: regola il metabolismo, “sgonfia” e depura, ma gli esperti sono scettici. Ecco perché: le ultime notizie sulla nuova tendenza alimentare(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:28:00 GMT)