Caso Aquarius | perché il governo italiano e Salvini stanno calpestando i diritti umani

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ildiplomatico dlela naveè ancora in cerca di soluzione. I migranti si trovano ancora in mare, in attesa di un 'porto sicuro'. L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione sostiene che il divieto di attraccare potrebbe essere in contrasto la Convezione europea dei, e sta valutando un ricorso d'urgenza alla Corte di Strasburgo.