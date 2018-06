Manutenzione del verde a Marina di Ragusa

Palermo. Manutenzione e restauro strutturale del Ponte Corleone : In occasione dell’inizio dei lavori di Manutenzione e restauro strutturale del Ponte Corleone, oggi, lunedì 28 maggio, alle ore 10:30,

Incidenti ferroviari - i dati dell’Agenzia per la sicurezza : “Sono stati 101 nel 2017. Rivedere i processi di Manutenzione” : Lo scontro tra un Eurocity e un mezzo al lavoro sui binari, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, giovedì pomeriggio, è solo l’ultimo degli Incidenti ferroviari. Appena un giorno prima, un treno regionale ha travolto un tir, sulla linea Torino-Ivrea, provocando 2 morti. E quattro mesi prima, il 25 gennaio, il deragliamento di Pioltello, nel milanese, ha fatto 3 vittime e 46 feriti. E non è stato un fulmine a ciel sereno. C’erano ...

GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - Terminata la fase di Manutenzione e pulitura della parte esterna in corso Ercole d'Este : La facciata di Palazzo dei Diamanti torna al suo antico splendore 25-05-2018 / Giorno per giorno La facciata di Palazzo dei Diamanti torna al suo antico splendore. I ponteggi su corso Ercole I d'Este, ...

Roma : degrado e zero Manutenzione al Parco delle Tre Fontane : Roma: i cittadini sconcertati per la mancata manutenzione Roma – Deprecabile la situazione in cui verte il Parco delle Tre Fontane-Giardino Gabriele Baldini, quartiere Montagnola a Roma. Erba alta, cestini rotti, panchine e giochi per bambini impraticabili. Non uno scenario paradisiaco per chi si trova lì a spasso col cane, o per far godere un po’ di verde ai propri bambini. Succede nella capitale, a due passi dalla sede ...

Maltempo - il candidato sindaco Cavallari : 'mancata Manutenzione e controllo - gestione superficiale del patrimonio' : Io, però, posso fare ai cittadini una promessa che sono certo di mantenere: sicuramente non ci saranno disponibilità per assecondare gli appetiti famelici della politica che ha ridotto Teramo in ...

Manutenzione del ponte sul Po - sinergia tra le province di Piacenza e Cremona : ... penso al rapporto fra Castelvetro " Cremona, ma c'è anche bisogno di sostenere filiere, rapporti economici e commerciali che si sviluppano fra le due sponde e che alimentano l'economia dei diversi ...

Prevenire è meglio che curare : l'intelligenza artificiale al servizio della Manutenzione : La maggior parte delle aziende nel mondo implementa procedure di manutenzione correttiva e manutenzione preventiva. La manutenzione correttiva rappresenta un insieme di azioni atte a ripristinare lo ...

Crollo a Montedoglio - battaglia di perizie. Per la Procura crepa sottovalutata. La difesa : 'Colpa della mancata Manutenzione degli argini' : Perché avvenne il Crollo alla diga di Montedoglio? Il disastro poteva essere evitato? Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali il processo che è entrato nel vivo oggi dovrà dare una risposta. E'...

Marro sulla Manutenzione del verde pubblico : Alla luce degli episodi di cronaca degli ultimi mesi , due rami spezzati, , ho chiesto inoltre di porre in essere tutte le azioni di competenza per superare questa criticità ormai accertata, che ...

I proiettori delle auto - illuminazione - materiali e Manutenzione contro l’opacizzazione - nuovi prodotti : Prima-Dopo Un tempo i fari delle auto erano in vetro. Si facevano molti studi per ottimizzare il fascio luminoso, si miglioravano le parabole e i fari erano vere e proprie lenti che aiutavano a far si che l’illuminazione fosse il più possibile profonda. Le lampadine erano, dapprima convenzionali, poi alogene, poi ancora allo xeno, mentre oggi per gli ultimissimi modelli sono a LED. Il progresso ha riguardato la struttura stessa del ...