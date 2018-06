Cambiamenti climatici : “Le devastazioni non sono inevitabili” : “Sempre più spesso la nostra terra è devastata da fenomeni atmosferici di portata largamente superiore a ciò che eravamo abituati a considerare normale” e “si fa strada un senso di impotenza e di disperazione, come fossimo di fronte ad un degrado inevitabile della nostra terra”. Ma “il cambiamento climatico è l’unica minaccia legata alla crisi socio-ambientale: si pensi all’inquinamento diffuso ed ai ...

Climate-KIC protagonista a R2B 2018 : innovazione e tecnologia contro i Cambiamenti climatici : Climate-KIC Italy sarà tra i protagonisti di R2B – Research to Business 2018, il 13° Salone Internazionale della Ricerca industriale e delle Competenze per l’innovazione, che si terrà il 7 e l’8 giugno a BolognaFiere (Padiglione 33). R2B – Research to Business è l’evento di riferimento in Italia per l’offerta multisettoriale di nuove tecnologie e competenze, ma anche per scoprire le politiche per la competitività, la ricerca del ...

La cattura del carbonio nel mantello delle Alpi : scoperta per la prima volta correlazione con i Cambiamenti climatici : Il budget di carbonio a lungo termine ha importanti implicazioni per il clima e la biosfera della Terra, ma l’equilibrio tra la cattura di carbonio durante la subduzione (scorrimento di una placca litosferica al di sotto di un’altra e il conseguente trascinamento in profondità nel mantello) e l’emissione di gas dalle attività vulcaniche è poco conosciuto. Il budget di carbonio a lungo termine del pianeta Terra è ampiamente modulato ...

Cambiamenti climatici : i Paesi poveri nei Tropici i più colpiti : Uno studio dell’Università di Melbourne, pubblicato su Geophysical Research Letters, ha rilevato che i Cambiamenti climatici sono destinati a colpire duramente i Tropici, dove si trovano molti Paesi tra i più poveri al mondo. La ricerca ha esaminato i probabili impatti del global warming sui Paesi ricchi e su quelli più poveri, in caso di riscaldamento di 1,5°C rispetto al periodo pre-industriale (tra gli obiettivi dell’Accordo di ...

Cambiamenti climatici : gli eventi estremi potrebbero costare 389 miliardi di dollari alla Cina : alla Cina gli eventi estremi generati dai Cambiamenti climatici potrebbero costare 389 miliardi di dollari nell’arco dei prossimi due decenni: il dato emerge dal rapporto “Nature Climate Change”, pubblicato dai ricercatori del Potsdam Institute for Climate Impact Research e della Columbia University. Secondo gli esperti, il costo delle alluvioni in Cina nel ventennio tra il 2016 e il 2035 aumenterà dell’82% rispetto al ...

Cambiamenti climatici : con l’obiettivo di 1 - 5°C un risparmio di 30mila miliardi di dollari : Uno studio della Stanford University, pubblicato su Nature, ha rilevato che se si riuscisse a realizzare l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi sul Clima, cioè mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C dai livelli pre-industriali farebbe risparmiare al pianeta, entro la fine di questo secolo, 30mila miliardi di dollari, con conseguenti benefici al 90% della popolazione globale. Il costo di questo sforzo sarebbe di ...

Giorgio Elter - il contadino che ha denunciato l’UE : “Fa poco per limitare i Cambiamenti climatici” : Un agricoltore di Cogne, in Val D'Aosta, è uno dei dieci che ha denunciato l'Unione Europea, responsabile - a suo dire - di aver fatto troppo poco per arginare il cambiamento climatico e l'innalzamento delle temperature: "Non possiamo vivere e lavorare in un territorio in cui la protezione ambientale è apprezzata per la presenza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, pur rimanendo silenziosi agli impatti dei cambiamenti climatici, che mettono in ...

Padova : i Cambiamenti climatici chiudono il “Viaggio al centro della scienza” : Ultimo appuntamento della prima edizione della fortunata rassegna divulgativa “Viaggio al centro della scienza”, promossa a Padova dall’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza e dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP). La conferenza conclusiva, in programma mercoledì 30 maggio alle ore 18 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni, svelerà “Sette cose da sapere sul clima che cambia”. A ...

Fanno causa all'UE per i Cambiamenti climatici : Diverse famiglie portoghesi hanno fatto causa all' Unione Europea per i cambiamenti drastici della temperatura che il nostro mondo deve subire. In un'intervista ad Euronews , Armando Carvalho , una delle persone , vittima di incendi, che ha fatto causa all' Unione ha detto: 'Dobbiamo pensare rapidamente a nuove soluzioni ...

Cambiamenti climatici - ricorso delle famiglie contro l’Ue : target inadeguati : famiglie che vedono le proprie vite messe a rischio dagli impatti dei Cambiamenti climatici, dentro e fuori dall’Europa, hanno adito oggi alla Corte di Giustizia europea contro il Parlamento e il Consiglio europei, per denunciare l’inadeguatezza del target di riduzione delle emissioni climalteranti al 2030. Tra le famiglie ricorrenti anche quella italiana di Giorgio Elter, sostenuta da Legambiente. Le famiglie ricorrenti ritengono ...

Cambiamenti climatici : famiglie chiedono giustizia : famiglie che vedono le proprie vite messe a rischio dagli impatti dei Cambiamenti climatici, dentro e fuori dall’Europa, hanno adito alla Corte di giustizia europea contro il Parlamento e il Consiglio europei, per denunciare l’inadeguatezza del target di riduzione delle emissioni climalteranti al 2030. Tra le famiglie ricorrenti anche quella italiana di Giorgio Elter, che racconterà la sua esperienza e la sua storia il 29 maggio a Torino presso ...

G7 - Marevivo e Wwf : “Dal Canada l’impegno delle donne nella lotta ai Cambiamenti climatici” [VIDEO] : Si è concluso ad Ottawa il “Climate Leaders’ Summit: Women Kicking It on Climate”, summit presieduto dalla Ministra dell’Ambiente e dei cambiamenti Climatici canadese, Catherine Mac Kenna. Un incontro internazionale che ha visto protagoniste le leader dei paesi del G7 che lavorano ogni giorno per combattere i cambiamenti climatici: un think tankcon l’obiettivo di raccogliere delle indicazioni da utilizzare in occasione del prossimo G7 che si ...