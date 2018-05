Poste Italiane | via libera da assemblea a bilancio 2017

Poste Italiane : i pacchi si potranno ritirare e spedire anche in tabaccheria : La crescita esponenziale dell’e-commerce anche in Italia, con un numero sempre maggiore di spedizioni che vengono quotidianamente consegnati in tutto il territorio è ormai diventata una evidenza, dando vita ad una opportunità di crescita enorme per un’azienda del calibro di Poste Italiane che gestisce gran parte delle spedizioni effettuate nel nostro paese. E’ nell’ottima dell’innovazione e del cambiamento che ...

Assunzioni Poste Italiane - 10mila postazioni in arrivo : come presentare domanda Video : Boom di Assunzioni all'interno delle Poste Italiane entro l'anno 2022, attraverso l'ultimo piano industriale divulgato dall’azienda. Si tratta di circa diecimila posti disponibili tra le fila della nota azienda, che saranno assegnati dall'anno corrente fino al 2022 e che permetteranno a tante persone di entrare a far parte della famiglia 'Poste Italiane'. A fronte di quindicimila uscite, l'azienda ha la necessita' di inserire diecimila nuove ...

Sciopero Poste Italiane : stop nazionale il 25 maggio 2018 Video : Sono ancora numerosi gli scioperi in programma nell’ultima decade del mese di maggio [Video]. A fermarsi, oltre ai trasporti, saranno anche i dipendenti di altri settori lavorativi. In data venerdì 25 maggio 2018 incrocera' le braccia il personale di Poste Italiane. A proclamare la protesta sono stati i sindacati Cobas Poste Lavoro Privato, Cub Poste e Si Cobas. La durata dello stop nazionale sara' di 24 ore e vedra' andare in scena anche delle ...

Poste Italiane si mantiene al di sopra dei supporti : Il "contratto di governo" Lega-M5S prevede la creazione, con strutture e risorse già esistenti, di una banca per investimenti e sviluppo di economia e imprese a garanzia statale. Poste Italiane è ...

Poste Italiane : giornata nera in Borsa : Retrocede molto la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,57%. L'andamento di Poste Italiane nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

Poste Italiane - consegne anche di sera e piano assunzioni per 30 mila postini : Importanti novita' in arrivo da Poste Italiane che ha annunciato l’avvio del piano quinquennale ‘Deliver 2022’ che dovra' garantire consegne dei pacchi di sera e nei weekend grazie anche all’assunzione [VIDEO] di 30 mila postini. Parte così la sfida ai colossi del commercio elettronico attraverso il potenziamento del servizio di consegna dei pacchi in orari e giorni più comodi per la crescente platea degli appassionati dello shopping ...

Nota di Poste Italiane su indagine Reggio Calabria : Riceviamo e pubblichiamo la seguente Nota stampa. “Poste Italiane ha offerto, come di consueto, e sin dal 2015, anno dell’avvio

Poste Italiane Consegna Pacchi Di Sabato : Ecommerce Poste Italiane: consegne anche il Sabato. Poste Italiane consegnerà Pacchi Sabato e di sera. Consegne Poste Italiane: presto Pacchi anche fino a sera e nel weekend! Poste Italiane: consegne fino a sera e nel weekend Poste Italiane Consegna Pacchi la sera, il Sabato e nel weekend Rivoluzione storica per le Poste Italiane: presto ci saranno consegne […]

Rivoluzione in Poste Italiane con le consegne fino a sera e nei weekend : Poste Italiane arriva a una svolta con il nuovo piano quinquennale "Deliver 2022": consegne più efficienti, anche nei weekend e fino a sera, nuovi mezzi per i postini e armadietti "fai da te" per il ritiro della corrispondenza presso gli esercizi commerciali. L'articolo Rivoluzione in Poste Italiane con le consegne fino a sera e nei weekend proviene da TuttoAndroid.