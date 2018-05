Si ribalta bus di tifosi | tre morti e decine di feriti

Francia - si ribalta bus di tifosi : 3 morti : Parigi, 27 mag. (AdnKronos) – Tre morti , undici feriti gravi e altri 17 feriti lievi. E’ il bilancio di un incidente di autobus avvenuto nella notte in Francia . Il mezzo – si legge sui siti francesi – si è ribalta to poco dopo le 23 sull’autostrada A7, all’altezza di Chantemerle-les-Blés, nella Drôme. Sul mezzo viaggiavano 30 tifosi , di cui 18 minorenni, della squadra di rugby di Beaucaire, nel Gard, che ...

Bus della Flixbus si ribalta sull'A4 in provincia di Udine : 26 feriti - uno grave : POCENIA , Udine , - grave incidente lungo la autostrada A4 in direzione Trieste all'altezza del comune di a Pocenia, nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro , dove una corriera della Flixbus ...

Scuolabus con 46 bimbi si schianta contro un tir e si ribalta : un morto e diversi feriti : L'incidente è avvenuto sulla Route 80, a Mount Olive, nello Stato del New Jersey. A bordo c'erano quando 46 bambini che sono riusciti a fuggire dai finestrini del mezzo. I media USA segnalano almeno una vittima, la cui identità non è stata rivelata. Impreciso anche il numero dei feriti .Continua a leggere

India - autobus si ribalta e prende fuoco : 27 morti : Almeno 27 persone hanno perso la vita nell’incidente che ha coinvolto un autobus in India. Il mezzo, partito da Muzaffarpur e diretto a Nuova Delhi, si è ribaltato e ha preso fuoco nei pressi del villaggio di Belwa. Le autorità hanno confermato il decesso di 27 persone, ma non si esclude che il numero delle vittime possa aumentare. Solo 4 passeggeri stati estratti vivi dall’autobus. I feriti, trasportati in un ospedale della zona, ...