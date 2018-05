Salvini e Di Maio all’attacco del Colle | non ci vuole al Governo

Renzi : “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l’Italia da tre mesi” : Su facebook Matteo Renzi esprime il suo pensiero sul fallimento grilloleghista. “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l’Italia

Mattarella dice no a Savona - Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella : Mattarella dice no a Savona, Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella – Mattarella ha detto no a Paolo Savona ministro dell’economia, Salvini e Di Maio hanno detto a Conte di restituire il mandato a Mattarella. Mattarella ha creduto, con un’interpretazione estensiva dei suoi poteri, di poter escludere un nome dalla lista dei ministri presentata dalla maggioranza di 5stelle e leghisti. Sapeva quale sarebbe stata la risposta di Salvini e Di ...

Renzi : “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio Italia. Fermatevi - siete ancora in tempo” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi commenta il fallimento del governo M5s-Lega e attacca: "Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l'Italia da tre mesi. A loro non interessa cambiare l'Italia, ma vivere un conflitto permanente contro tutto e contro tutti, persino contro il Capo dello Stato. Sulle Istituzioni non si scherza: Fermatevi, siete ancora in tempo".Continua a leggere

Governo : Conte rinuncia - Convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi" | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment - Berlusconi : M5s irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo - Conte ha rimesso l'incarico | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi ! Convocato Cottarelli | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo - Conte ha rimesso l'incarico | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi - offerto Giorgetti | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Elezioni: Prenderò iniziative nelle prossime ore"

Di Maio su Mattarella : 'Scelta incomprensibile' - Salvini : 'No ricatti - ora al voto' : Paolo Savona sarebbe andato all'economia. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sarebbe stato Giancarlo Giorgetti. Per Di Maio era previsto anche l'incarico al ministero del Lavoro e affari ...

Conte : mio massimo sforzo - collaborazione con Di Maio e Salvini : Roma, 27 mag. , askanews, 'Ho rimesso il mandato che mi era stato conferito di formare il governo del cambiamento. Ringrazio il presidente della Repubblica per avermi conferito il mandato e gli ...