L’esercito israeliano ha bombardato una postazione di Hamas a Gaza | ci sono due morti

Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una bambina di otto mesi dalle persone uccise dalL'esercito israeliano durante le proteste : Il ministro della Sanità della Striscia di Gaza ha rimosso una bambina di otto mesi dall'elenco delle persone uccise dall'esercito israeliano durante le proteste di queste settimane. I genitori l'avevano portata in ospedale il 14 maggio sostenendo che avesse respirato del

L'esercito israeliano ha bombardato una base e due navi di Hamas : Nelle prime ore di mercoledì l'esercito israeliano ha bombardato una base militare e due navi di Hamas nei dintorni di Gaza. Secondo il ministro della Sanità palestinese non ci sono stati feriti. L'attacco è avvenuto per ritorsione a un'incursione di una

Gaza - manifestante palestinese ucciso dalL’esercito israeliano : Gaza, manifestante palestinese ucciso dall’esercito israeliano Gaza, manifestante palestinese ucciso dall’esercito israeliano Continua a leggere L'articolo Gaza, manifestante palestinese ucciso dall’esercito israeliano proviene da NewsGo.

Alaa - ciclista professionista - perde una gamba : "Colpito dalL'esercito israeliano - il mio sogno è finito" : Alaa, un ciclista di 21 anni, aveva un sogno: sventolare la bandiera palestinese ai Giochi asiatici di Giacarta. La sua speranza, però, si è infranta il 30 marzo quando un proiettile sparato da un cecchino israeliano l'ha colpito durante le manifestazioni a Gaza. I medici, dopo il rifiuto di Israele di permettere l'evacuazione del giovane atleta dalla Striscia, hanno dovuto amputargli la gamba destra.

Natalie Portman rifiuta il "Nobel ebraico" per la reazione delL'esercito israeliano alle manifestazioni dei palestinesi a Gaza : Natalie Portman rifiuta il "Nobel ebraico" a causa degli scontri tra palestinesi ed esercito israeliano nei territori di Gaza. L'attrice e produttrice israelo-americana, nata a Gerusalemme e naturalizzata cittadina statunitense, non ritirerà a giugno il Premio Genesis perché, come ha spiegato un rappresentante della donna al comitato del premio, i "recenti avvenimenti in Israele sono stati estremamente dolorosi per

Natalie Portman ha rifiutato di ricevere un premio in Israele - citando implicitamente la reazione delL'esercito israeliano a Gaza : L'attrice statunitense Natalie Portman ha fatto sapere che non parteciperà alla cerimonia dei Genesis Prize, definiti da alcuni giornali israeliani "il Nobel per le persone di discendenza ebraica", citando implicitamente la reazione dell'esercito israeliano alle proteste in corso a Gaza.

Gaza - agenzia palestinese : "Dimostrante ucciso dagli spari delL'esercito israeliano" : Un dimostrante palestinese è morto dopo essere stato ferito "durante gli scontri con l'esercito israeliano" lungo la barriera al confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, secondo cui il 25enne Ahmed Omar Arafa è stato colpito dagli spari dei cecchini ad est del campo profughi di al-Bureij, nella parte centrale della Striscia. La notizia è riportata anche dal ministero della