Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Con l’arrivo del caldo che ha asciugato i terreni resi fradici dalle ultime piogge, 6 italiani su 10 sono tornati all’aperto per la cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, in orti, giardini, balconi e terrazzi. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’arrivo dell’anticiclone africano che ha fatto alzare le temperature lungo la Penisola, nonostante ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (2) : (AdnKronos) – Si tratta, continua la Coldiretti, di una passione con una diffusione trasversale tra uomini e donne, fasce di età e territori di residenza anche se dall’analisi emerge una percentuale più alta tra i giovani rispetto agli anziani e tra le donne rispetto agli uomini, con una presenza anche di stranieri. Le motivazioni degli hobby farmers, secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, vanno dalla passione di lavorare ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (3) : (AdnKronos) – In ogni caso, sottolinea la Coldiretti, individuare lo spazio giusto e, la stagionalità, conoscere la terra di cui si dispone, scegliere attentamente semi e piantine a seconda del ciclo e garantire la disponibilità di acqua sono alcune delle regole da seguire per ottenere buoni risultati. Un successo quello degli orti che ha importanti effetti sul mercato e sull’occupazione infatti le vendite di macchine per il ...

