Ufficiale il film biografico di Elton John | annunciata la data d’uscita di Rocketman

optimaitalia

: Ufficiale il film biografico di #EltonJohn, annunciata la data d'uscita di Rocketman - OptiMagazine : Ufficiale il film biografico di #EltonJohn, annunciata la data d'uscita di Rocketman - RBcasting : RT @romacinemafest: Da Cannes a Roma, dalla Selezione Ufficiale ai film della Quinzaine des Realisateurs: dal 6 al #10giugno, non perdere i… - LDProductionITA : The Wicked Gift, dal 30 Agosto in DVD e BluRay. Iscriviti alla Newsletter sul sito ufficiale della CG Entertainment… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Ildiha finalmente unadi uscita. La pellicola approderà sul grande schermo il 17 maggio del 2019 per la Paramount Pictures che ha già reso noti alcuni particolari del cast nel quale compare anche Taron Egerton.Confermato alla regia il nome di Dexter Fletcher, già presente alla co-regia del biopic dedicato a Freddie Mercury e in uscita nel mese di novembre. Sul filo rosso con il quale ha voluto costruire ildedicato a, il protagonista ha dimostrato di avere le idee molto chiare, descrivendolo come un musical fantasy. "In molti ritengono che sia un biopic ma non lo è. Lo considero un musical fantasy, con le sue canzoni che rappresentano dei momenti emotivi vissuti nel corso della vita. Non è l'unico personaggio che canta e sarà divertente. Ho intenzione di fare tutto e di farlo anche sul set. Canterò sempre senza ...