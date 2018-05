Salvini sa di vincere e rompe Savona un pretesto per votare Maggioranza

Salvini : “Andremo alle elezioni e le vinceremo con il 60%” : Sembra tornato il sereno in casa centrodestra. Il leader della Lega Matteo Salvini avrebbe riannodato il filo con Silvio Berlusconi.

Governo - Salvini : “Convinceremo FI e FdI non con poltrone - ma con progetti”. E va via senza rispondere : “Siamo convinti che sapremo conquistare l’appoggio anche degli amici del centrodestra, non con i posti ma con i progetti”. Così Matteo Salvini, segretario della Lega, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Lasciamo al professor Conte l’onore e l’onere di proporre a chi di dovere nomi e ruoli di chi si farà carico di realizzare quello che gli italiani aspettano”, ha poi ...

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Siamo convinti che sapremo conquistare" l'appoggio "anche degli amici del centrodestra, non con i posti ma con i progetti". Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.

Salvini : 'Convinceremo centrodestra con i fatti e non le poltrone' : "Siamo convinti che si possa partire con la soddisfazione di tutti, anche di chi non voterà la fiducia. Sapremo convincere gli amici del centrodestra non con i posti, perché sarebbe irrispettoso per ...

Matteo Renzi chiama Matteo Salvini : 'Ma davvero non riuscite a convincere Silvio Berlusconi?' : No, le urne no. Ci sono due partiti che vedono con terrore un ritorno al voto prima o dopo l'estate: sono Forza Italia , oggi Berlusconi avrebbe svelato un sondaggio che dà gli azzurri al 12%, e il Pd,...

Governo - i timori di Renzi nella telefonata a Salvini : “Ma non riuscite a convincere Berlusconi a fare un passo indietro?” : Quando tutto stava per precipitare, mentre il presidente della Repubblica affinava le frasi per spiegare con linguaggio felpato ai partiti e agli italiani quali sono i rischi di un voto tra luglio e ottobre, c’è stato un colloquio tra due insospettabili per tentare una soluzione in extremis, almeno nelle intenzioni di uno dei due. Matteo Renzi ha telefonato a Matteo Salvini, perché non poteva credere che davvero Lega e Movimento Cinque ...

Luigi Di Maio - la mossa estrema per convincere Matteo Salvini : 'Se la Lega accetta...' - un terremoto : Una corsa contro il tempo, Luigi Di Maio ha poche ore per convincere Matteo Salvini a dire sì, mollare Silvio Berlusconi e accettare di formare un governo M5s-Lega . Per questo il leader grillino ha ...