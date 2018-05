Salta Amici di Maria De Filippi sabato 26 maggio | quando andranno in onda semifinale e

NADIA TOFFA/ Salta l'ospitata ad Amici 17 : l’affetto dei fan - “Ci vediamo il 12 - sarà una serata fantastica!” : NADIA TOFFA torna sui social per annunciare la sua presenza nel prossimo serale di Amici 17 in giuria. sarà lei a prendere il posto di Alessandra Amoroso o sarà solo guest star di una sera?(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:24:00 GMT)

Arisa ad Amici di Maria De Filippi - Salta il duetto con Gino Paoli : chi lo sostituisce : Arisa ad Amici di Maria De Filippi, tra gli ospiti del quinta puntata del serale in onda domani sera, sabato 5 maggio, in diretta su Canale 5. La cantante prenderà il posto di Marco Bocci in commissione esterna. L'attore, infatti, non sarà presente a causa di un malessere. Lo comunica Dagospia, mentre Davide Maggio parla del forfait di Gino Paoli, uno degli ospiti attesi in duetto con i ragazzi del programma. Gino Paoli avrebbe dovuto cantare ...

Nadia Toffa Salta Amici : la sua ospitata è stata rimandata : Perché Nadia Toffa non è tra gli ospiti di Amici nella puntata di sabato 5 Maggio? Tra gli ospiti più attesi del Serale di Amici c’è sicuramente Nadia Toffa. Il pubblico è molto affezionato alla Iena e lei cerca di aggiornare continuamente i suoi fan sui social network rendendoli sempre partecipi della sua vita. Solo […] L'articolo Nadia Toffa salta Amici: la sua ospitata è stata rimandata proviene da Gossip e Tv.

Nadia Toffa/ Salta l'ospitata ad Amici 17 : grande sostegno da parte del pubblico : Nadia Toffa torna sui social per annunciare la sua presenza nel prossimo serale di Amici 17 in giuria. Sarà lei a prendere il posto di Alessandra Amoroso o sarà solo guest star di una sera?(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:24:00 GMT)

Marco Bocci “Salta” una puntata di Amici : ecco perché e chi lo sostituisce : Amici 2018: Marco Bocci assente dal quinto Serale Sabato 5 maggio nel quinto Serale di Amici 2018 Marco Bocci non ci sarà. Ad anticiparlo è Dagospia, secondo cui domani sera l’attore non siederà tra i giudici della Commissione Esterna. Dopo che la scorsa settimana ha rivisto la sua “ex” Emma Marrone, domani l’interprete di Squadra Antimafia […] L'articolo Marco Bocci “salta” una puntata di Amici: ecco ...

Nadia Toffa - Salta l'ospitata ad Amici : la delusione in un post : Non vedeva l'ora di vedere Maria De Filippi e i ragazzi di Amici, per travolgere anche loro con la sua energia e la sua positività, ma Nadia Toffa è stata costretta a rinunciare all'ospitata in...

Nadia Toffa ospite ad Amici : "Salta al prossimo sabato" : Nadia Toffa non sta certo attraversando un momento facile. Prosegue le sue terapie per la dura battaglia contro il cancro e aggiorna i suoi fan e soprattutto il pubblico de Le Iene con alcuni post sui social che raccontano la sua vita quotidiana. E così in tanti hanno notato il suo sfogo delle ultime ore su Instagram in cui di fatto ha annunciato il rinvio della sua partecipazione come ospite ad Amici, il talent show di Maria De Filippi su ...