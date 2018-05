Pronostico Real Madrid-Liverpool Finale Champions League | quote e scommesse oggi 26

Scommesse finale Champions League : quote e Pronostico Real Madrid-Liverpool : Quasi quarant'anni fa, Liverpool e Real Madrid si sfidavano per la fine di Coppa dei Campioni: vinsero gli inglesi 1-0. Oggi eccoci di nuovo qua, il calcio sembra quasi un altro sport e i suoi protagonisti sono così lontani da quelli di allora. Ma il fascino resta immutato. Fascino che attira tutti, soprattutto noi scommettitori. Impossibile non puntare qualche euro pre match ...

Pronostico Champions League 26 Maggio : Real Madrid-Liverpool : Sabato 26 Maggio 2018 all’Olimpiskiy di Kiev, andrà in scena la finale di Champions League, fra Real Madrid e Liverpool. L’arrivo in finale dei Merengues era quasi scontato, ma non possiamo dire lo stesso per gli ospiti, i quali naturalmente, hanno disputato un cammino sensazionale. I padroni di casa sono approdati in finale di Champions League per la 15esima volta dove in ben 12 di esse, hanno sempre vinto. Lo scorso anno in ...