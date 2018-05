Nina Moric Troppo magra? La custodia persa di Carlos Maria | il dramma della modella

FABRIZIO CORONA/ Furioso con Nina Moric : "Vergognoso - si è fatta strumentalizzare" (Verissimo) : FABRIZIO CORONA, l'ex paparazzo torna in televisione dopo il carcere e parla del suo rapporto con Silvia Provvedi, Belen Rodriguez e Nina Moric. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 08:11:00 GMT)

Gossip Fabrizio Corona umilia Nina Moric a Verissimo : ecco il motivo Video : Fabrizio Corona è tornato in assoluta liberta' e adesso può rilasciare anche delle interviste. ecco allora che questo sabato pomeriggio l'ex re dei paparazzi sara' ospite in studio a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanon dove si raccontera' per la prima volta in esclusiva dopo la tremenda esperienza del carcere. Una chiacchierata molto intensa e profonda, durante la quale non manchera' un commento di Fabrizio su quello che è ...

Fabrizio Corona a Verissimo : "Silvia Provvedi? Sto cercando di riconquistarla. Non parlerò più con Nina Moric. Belen? La storia più importante della mia vita" : Fabrizio Corona sarà il protagonista di una lunga intervista che andrà in onda durante la puntata di Verissimo, il programma di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, di sabato 26 maggio 2018.L'ex agente fotografico, ex "re dei paparazzi", uscito fuori dal carcere lo scorso 21 febbraio, ha esordito con una dichiarazione onesta ma non rassicurante.prosegui la letturaFabrizio Corona a Verissimo: "Silvia Provvedi? Sto cercando di ...

Il dolore di Nina Moric per Carlos : “Urlerò il tuo nome per sempre” : Nina Moric racconta il suo dolore per la lontananza di Carlos e su Instagram si sfoga postando una foto del figlio e scrivendo: “Urlerò il tuo nome per sempre”. Da quattro anni la modella croata sta vivendo quello che ha definito “un incubo burocratico”. Ha infatti perso l’affidamento di suo figlio Carlos. Il ragazzo, nato dall’amore con Fabrizio Corona, è stato affidato alla nonna Gabriella, e Nina Moric non ...

Fabrizio Corona contro Nina Moric a Verissimo e la frecciata a Iannone : Verissimo, anticipazioni: Fabrizio Corona deluso da Nina Moric Domani pomeriggio, sabato 26 maggio, andrà in onda l’ultima puntata per questa stagione di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Dopo aver ottenuto il permesso di rilasciare interviste e di andare in televisione, Fabrizio Corona si racconterà in una lunga intervista nel salotto della Toffanin, ripercorrendo tutta la sua vita. L’ex re dei paparazzi ...

Nina Moric - il legale : "Donna provata - non so come faccia a stare in piedi" : "Nina Moric, 41 anni. I calzoncini corti da pugile mettono in evidenza l’estrema magrezza delle gambe. Ma tutto il look trasmette disordine psicologico e infelicità". Oppure "In lei non c’è più traccia di morbidezza e femminilità". Ed ancora: "Quando si accorge del fotografo che la segue, Nina si gira, fa una linguaccia, si atteggia a rockstar: un gioco che, nelle sue condizioni, non diverte e anzi alimenta la pena". E, per finire, "Nina si ...

Gf - ora Mariana rivela : "Ecco cosa mi ha sussurrato Nina Moric all'orecchio prima di lasciare lo studio" : Nel corso della sesta puntata del Gf Nip è tornata in studio Nina Moric per difendersi dai durissimi attacchi della scorsa settimana. La modella croata non ha gradito che il pubblico l'abbia presa di ...

Nina Moric/ "Lascerò dietro di me tutte quelle persone che non hanno saputo guadagnarsi..." : Nina Moric dopo il Grande Fratello 2018: “La dignità… Dio santo!”, il post di Selvaggia Lucarelli contro la modella croata e Barbara d'Urso, ecco per quale motivo.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:47:00 GMT)

Luigi Favoloso - quando con Nina Moric scatenò una rissa con Francesco Monte e la famiglia di Belen : Sta girando in queste ore sul web un video in cui Luigi Favoloso filmato da Nina Moric fa uno scherzo alla famiglia di Belen Rodriguez . La showgirl aveva perso il suo cane e chiesto l'aiuto di ...

Nina Moric - dopo il GF i fan su Instagram sono con lei : La rivincita di Nina Moric passa anche attraverso i social e, dopo la sua apparizione al GF15, su Instagram i fan si schierano dalla sua parte. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 15, Nina Moric ci ha regalato una grande prova di carattere, dimostrando di non avere paura degli haters e di essere ancora la splendida donna che stregò il mondo intero nel 1999 ballando con Ricky Martin nel video di Livin’ la vida loca. Da ...

Nina MORIC/ Tutti parlano di lei - perché la modella non sta bene? Anche Striscia la nomina : NINA MORIC dopo il Grande Fratello 2018: “La dignità… Dio santo!”, il post di Selvaggia Lucarelli contro la modella croata e Barbara d'Urso, ecco per quale motivo. L’abbiamo conosciuta per la sua incredibile bellezza, ma la settimana scorsa si è fatta vedere in una veste visibilmente provata, e perciò i leoni del web non hanno aspettato un secondo per attaccarla. Il tutto non curanti che dietro a un’eccessiva magrezza o a uno sguardo ...

Grande Fratello 15 - Simona Izzo contro Luigi Favoloso : "Leader negativo. Nulla senza Nina Moric" : Simona Izzo, in una lunga intervista al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha analizzato a fondo il comportamento di uno dei più controversi concorrenti di questa edizione, Luigi Favoloso, squalificato per una t shirt offensiva nei confronti di Selvaggia Lucarelli. L'opinionista del reality di Canale 5 ritiene che il fidanzato di Nina Moric sia un leader negativo che soffre di ansia da prestazione:prosegui la letturaGrande Fratello ...