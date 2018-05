Leu | mea culpa Grasso ma “ora avanti | soggetto unitario entro anno”

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018) Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo perso. Mettiamo insieme a fuoco le ragioni della nostra sconfitta, a partire dalle mie responsabilità”. Pietroapre l’assemblea nazionale di Leu a Roma con un’assunzione di responsabilità per la sconfitta del 4 marzo, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa (innanzitutto sulla composizione delle liste) e proponendo un percorso costituente che, di qui a fine anno, faccia di Liberi e Uguali unpoliticoa sinistra, un nuovo partito a tutti gli effetti. “La mia unica certezza eÌ? che non esista per noi altro futuro che costruire per davvero Liberi e Uguali”.“Oggi credo che abbiamo il dovere di rispettare gli impegni presi con i nostri elettori e andare. Non possiamo bloccarci in attesa che succeda qualcosa in altri partiti…”, sottolineaalludendo al Pd. ...