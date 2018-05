Uomini e Donne Gemma gelosa | “A Giorgio non sono piaciuta con la sottoveste” trono over

Tina Cipollari - il gesto esclatante verso Gemma Galgani : cosa accadrà nelle ultime due puntate di Uomini e Donne : FUNWEEK.IT - Il 24 maggio è stata registrata l'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne: due ore piene in cui è accaduto davvero di tutto come riporta il sempre ben informato Il vicolo delle ...

Giorgio Manetti abbandona Uomini e Donne! : Giorgio Manetti durante le ultime registrazioni Uomini e Donne ha svelato qualcosa di inaspettato. Il cavaliere fiorentino ha spiegato anche per quale motivo avrebbe voluto fare l’ultimo ballo con Gemma Galgani!-- Grandi cambiamenti a Uomini e Donne over. Durante le ultime registrazioni del trono dei senior è accaduto davvero di tutto. Il rapporto tra Gemma Galgani e Marco Cappagli stava iniziando ad avere già delle crepe a causa delle continue ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 23 maggio 2018 : Marco rompe con Gemma che fa pace con Tina! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 23 maggio 2018: Marco Cappagli chiude con Gemma Galgani che fa pace con Tina Cipollari! La clamorosa decisione di Giorgio Manetti! Anticipazioni Uomini e Donne: Marco, deluso, esce dallo studio e Gemma lo insegue! Giorgio, l’anno prossimo, non sarà più presente in trasmissione! Tina e Gemma pervengono ad un punto di incontro… Cosa succederà nelle prossime puntate del trono over? ...

Uomini e Donne va in ferie con un finale a sorpresa : Uomini e Donne Sarà il primo programma di Canale 5 ad andare in vacanza. Il prossimo venerdì 1 giugno andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne. E per il finale di stagione il dating show di Maria De Filippi ha in serbo novità e colpi di scena. Uomini e Donne anticipazioni: pace tra Tina e Gemma La settimana prossima andranno in onda la scelta di Sara Affi Fella, indecisa tra lo “scapestrato” Lorenzo e il “bravo ...

Uomini e Donne : perchè Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno fatto pace : Tina Cipollari depone l’ascia di guerra e fa pace con Gemma a Uomini e Donne La ventiduesima edizione, molto fortunata anche dal punto di vista degli ascolti, di Uomini e Donne si appresta a concludersi in maniera clamorosa. Ieri pomeriggio negli Studi Elios in Roma è stata registrata l’ultima puntata per questa stagione del Trono Over di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni è emerso un vero e proprio colpo di scena. Tina Cipollari ha deciso di ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 24/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni “il maestro dei maestri” che chiede a Maria di poter ballare e vuole che si esibisca anche Gianni sulla stessa base musicale. Secondo l’opinionista sembra a tutti gli effetti una sfida, ma Giovanni ci tiene a precisare che è solo un invito; dopo il giusto riscaldamento entrambi si scatenano sulle note di “Sofia” di Alvaro Soler, ma il pubblico chiamato a ...

