Perché abbiamo bisogno di un profumo per capelli

Facce da Pd. «Perché abbiamo sbagliato tutto» : Come allo stadio. Tra cori dagli spalti, «Buuu»e volti paonazzi. Più che l’Assemblea nazionale del Pd, quella del 19 maggio all’Hotel Ergife di Roma è sembrata il derby della salvezza tra due squadre. I tifosi, panino nella borsa e scorta di caffè nei termos, sono arrivati da tutta Italia, dei 1021 aventi diritto si sono registrati 829 presenti e con facoltà di voto. In autobus, treno e aereo hanno affrontato viaggi lunghi (e a loro ...

MotoGp - Dovizioso commenta il tanto atteso rinnovo : “ecco Perché abbiamo deciso di continuare insieme” : Andrea Dovizioso ha analizzato la seconda sessione di prove libere, soffermandosi poi anche sulla questione rinnovo Dopo la sessione di questa mattina a Le Mans, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per le seconde prove libere del Gp di Francia. Se al mattino il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che ha beffato sul finale Andrea Dovizioso (QUI l’articolo dei tempi delle FP1), nel pomeriggio è stato il ducatista ad avere la ...

Playoff NBA – D’Antoni analizza il ko contro gli Warriors : “non é Durant il problema. Ecco Perché abbiamo perso” : Dopo il ko di gara-1 contro gli Warriors, il coach degli Houston Rockets, Mike D’Antoni, analizza i motivi della sconfitta Ieri notte i Golden State Warriors hanno sbancato il Toyota Center di Houston portandosi a casa una delicata gara-1 delle Western Conference Finals. Straordinaria la prestazione di Kevin Durant che con 37 punti ha messo a dura prova la difesa texana. Al termine della sfida, coach D’Antoni ha analizzato tutti gli ...

M5s-Lega - Di Maio : “Perché abbiamo chiesto più tempo? È un contratto di governo - mica di locazione” : “Dobbiamo ultimare un contratto di governo, mica è un contratto di locazione”. Così Luigi Di Maio tornando a Montecitorio ha risposto a chi gli chiedeva perché hanno chiesto a Mattarella più tempo, aggiungendo: “Deciderà il presidente”. E alla domanda se c’erano problemi sul nome del premier, il capo politico dei Cinque stelle ha replicato: “Stiamo parlando del contratto, che c’entra il ...

Università - Perché abbiamo il tasso di abbandono degli studi più alto al mondo : di Linda Maisto* e Francesco Pastore Uno degli aspetti della povertà in Italia è la insufficiente disponibilità di fondi per il diritto allo studio. In questa direzione, sono un segnale positivo sia la detassazione dei giovani appartenenti alle famiglie più povere e in corso di cui si è già parlato su queste colonne che l’aumento recentissimo del numero e dell’entità delle borse da parte di alcune regioni meridionali, come la Campania. Il tema ...

'Abbiamo un problema : i nomi dei premier sono...'. Quella voce dalla Lega : Perché può saltare tutto : 'Noi non voteremo Di Maio. E i 5 Stelle legittimamente non voteranno Salvini' . Ergo, nessuno dei due leader diventeranno presidenti del Consiglio. Potrebbero far parte del governo entrambi oppure ...

Perché non abbiamo ancora incontrato gli alieni? Forse a causa della super gravità : (Foto: NASA Ames/JPL-Caltech. Rappresentazione artistica di Kepler-69c) Forse gli alieni esistono e abitano in esopianeti neanche troppo distanti da noi, ma non riescono a contattarci e a raggiungerci a causa di barriere fisiche, come una gravità eccessiva, che li vincola al suolo. Questa la nuova ipotesi stesa in complicate formule teoriche dallo scienziato Michael Hippke, ricercatore affiliato al Sonneberg Observatory in Germania. Un viaggio ...

Juventus - Bernardeschi tra presente e sogni : 'Abbiamo vinto a San Siro perchè..' : Questo pomeriggio, dopo due giorni di riposo, la Juve si è ritrovata a Vinovo per iniziare a mettere nel mirino il match di sabato contro il Bologna. I bianconeri adesso dovranno mettere da parte la vittoria contro l'Inter e pensare solo alla partita contro i rossoblu, che precederà la finale di Coppa Italia. Per questo motivo la Juventus sabato potrebbe presentarsi con qualche novità di formazione proprio per permettere a qualche titolarissimo ...

“Che sorpresa!”. Oscar ed Eleonora : ‘segreto’ svelato. Quello di Branzani è stato uno dei troni più brevi della storia di Uomini e Donne : l’uscita insieme alla Rocchini - poi le voci di crisi e la privacy assoluta sui social. Ora l’ex calciatore spiega quella scelta e lascia tutti a bocca aperta : ”Ecco Perché lo abbiamo fatto” : tutti ricordano Oscar Branzani di Uomini e Donne. Il tronista ha condiviso la sua esperienza con Andrea Damante ed era uscito dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Eleonora Rocchini. Dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi il ragazzo ha trovato la sua fortuna sul web diventando un influencer di rilievo e raccogliendo un folto numero di follower sui social. l’ex tronista ha una relazione molto solida e che va avanti da ...

Perchè abbiamo il "mal di primavera"? : A volte viene chiamata "spring fever". Come una vera e propria malattia. La sequela di sintomi che sperimentiamo con l'inizio della stagione primaverile. Anche se non si può definire una vera e propria indagine, il sondaggio dell'Osservatorio Doxa-Aidepi (l'abbreviazione sta per Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane, che lo ha promosso) su 1000 intervistati restituisce comunque una fotografia che stima la ...

«Vi racconto Perché abbiamo mandato in Silicon Valley i nuovi ambasciatori dell'hi-tech» : Non pensate alla Gran Bretagna del Fintech, né tantomeno alla Germania prima potenza industriale del Vecchio Continente. La nazione più digitale d'Europa è la piccola Danimarca, stando al famoso ...

Juventus - Zanetti punge i bianconeri : “Abbiamo capito perchè nel ’98…” : Juventus, Zanetti- Javier Zanetti punge i bianconeri ai microfoni di “On Sport”. L’ex capitano nerazzurro ha commentato l’annata del 1998. Parole forti e decise. ABBIAMO capito PERCHE’ NON VINCEVAMO… Zanetti ha così dichiarato: “Simoni? Per noi era come un padre. Ha costruito una squadra molto forte, ci sentivamo parte di una famiglia che ciascuno di […] L'articolo Juventus, Zanetti punge i ...

Zanetti attacca la Juve : 'Abbiamo capito Perché non vincevamo nel '98' : L’ex capitano e attuale vice presidente dell’Inter Javier Zanetti torna sulla lotta scudetto del ’98 con parole che faranno discutere: “Simoni per noi era come un padre, tutti noi lo amavamo. Aveva costruito una squadra molto forte e con lui ci sentivamo come in famiglia”, dichiara l’argentino a On Sport.“Mi spiace non aver vinto lo scudetto del ’98 ma dopo anni abbiamo capito perché non ce l’abbiamo fatta. Quest’anno Juve e Napoli meritano di ...

Calabria e calabresi nel mondo - Esposito : 'Ecco Perché abbiamo votato contro la Legge' : ... trentaseimila!, sono destinati ad 'assegni e borse di studio' ed altrettanti a 'convenzioni ed accordi internazionali'? E come mai, per un settore di fondamentale importanza, per l'economia ...