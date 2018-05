Le date e le tappe di Festival Show 2018 | da Padova a Trieste in estate

Sci alpino - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 femminile : tutte le date e il programma. Si parte a Solden - finali a Soldeu - 2 tappe in Italia : La FIS ha ufficializzato il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino per quanto riguardo il settore femminile. Sono previste ben 39 gare in 15 Nazioni: 9 discese libere, 8 SuperG, 9 slalom, 8 giganti, 2 combinate, 1 parallelo, 2 city event, 1 team event. Si incomincerà il 27 ottobre a Solden, si riprenderà poi il 18 novembre a Levi e poi via a tre mesi intensissimi. Le finali saranno a Soldeu dal 13 al 17 marzo. Il circuito ...

Sci alpino - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 maschile : tutte le date e il programma. Si parte a Solden - finali a Soldeu - 4 tappe in Italia : La FIS ha ufficializzato il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino per quanto riguardo il settore maschile. Sono previste ben 41 gare in 15 Nazioni: 9 discese libere, 8 SuperG, 10 slalom, 9 giganti, 2 combinate, 1 parallelo, 2 city event, 1 team event. Si incomincerà il 28 ottobre a Solden, si riprenderà poi il 18 novembre a Levi e poi via a tre mesi intensissimi. Le finali saranno a Soldeu dal 13 al 17 marzo. Il circuito ...

Giro d’Italia 2018 - le 21 tappe ai raggi X e le stellette di difficoltà. Le date e un percorso durissimo : Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: domani partirà il Giro d’Italia 2018. La Corsa Rosa, giunta quest’anno alla sua 101ma edizione, scatterà per la prima volta al di fuori dall’Europa, con tre frazioni nella splendida location di Israele. Dalla partenza di Gerusalemme all’arrivo di Roma il Giro attraverserà tutta l’Italia con 21 tappe, di cui otto arrivi in salita e due cronometro. Sarà un percorso durissimo con i corridori che ...

Atletica - Diamond League 2018 : il calendario completo e tutte le date. Programma e come vedere le tappe in tv : ... Le tappe della Diamond League 2018 di Atletica leggera saranno trasmesse in diretta tv su Fox Sports , canale 204 della piattaforma Sky, e in diretta streaming su Sky Go. La tappa di Roma sarà ...

Atletica - Diamond League 2018 : il calendario completo e tutte le date. Programma e come vedere le tappe in tv : La Diamond League 2018 sta per iniziare, la stagione della grande Atletica leggera è ormai alle porte. La prestigiosa competizione itinerante quest’anno prevede 12 tappe più le due consuete Finali: si incomincia il 4 maggio a Doha, gli atti conclusivi a fine agosto tra Zurigo e Bruxelles. In mezzo tanti appuntamenti imperdibili come il Golden Gala di Roma (31 maggio), gli show di Parigi e Monaco seguiti da quello di Londra, ...

Giro d’Italia 2018 - le date di tutte le 21 tappe. Tutte le Regioni attraversate e il programma : Il Giro d’Italia 2018 si correrà dal 4 al 27 maggio: 21 tappe, 3563 chilometri, tre settimane di gara e di battaglia, grande spettacolo in Giro per tutto lo Stivale e non solo. La Corsa Rosa, infatti, scatterà da Gerusalemme e le prime tre frazioni si svilupperanno in Israele: per la prima volta nella storia una grande corsa a tappe partirà fuori dall’Europa. Cronometro d’apertura di 10 chilometri poi due tappe teoricamente ...

Tappe Giro d’Italia 2018 - il percorso e le date della corsa Rosa. Zoncolan micidiale - a Cervinia si decide tutto? : Mancano solo tre settimane, ormai, al Giro d’Italia 2018. L’edizione numero 101 della corsa rosa prenderà il via da Gerusalemme per concludersi a Roma: nel mezzo, come di consueto, tanta salita e tante Tappe insidiose. In programma una sola cronometro e anche le Tappe dedicate ai velocisti non sono molte. In attesa di vedere lo spettacolo della corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo, vi presentiamo il percorso con ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : il percorso e le sei tappe ai raggi X. Le date ed il programma : Il calendario del World Tour di ciclismo non offre spazio per rifiatare: subito dopo il Giro delle Fiandre si parte già verso la Spagna, per il Giro dei Paesi Baschi, classica corsa a tappe iberica. Dal 2 al 7 aprile sei frazioni sulle strade spagnole: presenti tanti degli scalatori più forti al mondo. Andiamo a scoprire il percorso ai raggi X. Lunedì 2 Aprile: 1ª Tappa, Zarautz > Zarautz (162,1km) Subito difficoltà nella prima frazione: sono ...

