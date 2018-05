Tra 17 giorni si vota | le ultime dai candidati

Marotta e il mercato della Juve : "Milinkovic costa troppo - Emre Can Tra 10 giorni". Sì a Perin-Darmian : "Douglas costa verrà riscattato e rimarrà, come anche Mandzukic e Higuain". Tentativo per il rinnovo di Alex Sandro

Brescia - i figli riTrattano abusi : padre risarcito con 400 mila euro per mille giorni di carcere : La corte d'appello di Perugia ha stabilito un risarcimento di 400mila nei confronti di Saverio De Sario, il padre condannato in via definitiva a 11 anni di carcere per abusi sui figli che a distanza ...

Sondaggi Politici Elettorali : CentrodesTra al 40%/ Salvini cala dopo Governo con M5s : -1 - 4% Lega in 7 giorni : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) . la Lega passa da un 23,2% all’attuale 21,8%, perdendo in una sola settimana ben l’1,4% su scala nazionale. Guadagna, anche se pochissimo (0,7%) Forza Italia, mentre rimangono uguali sia FdI (4,8%) che NcI (0,6%): l’intero Centrodestra dunque passa da un ...

A 30 anni non vuole lasciare casa - genitori lo Trascinano in tribunale : “Voglio 30 giorni” : Nonostante i ripetuti richiami a trovarsi una sistemazione autonoma e l'offerta di denaro dei genitori, il 30enne ha continuato a vivere nella casa di famiglia. Il padre e la madre alla fine si sono rivolti al tribunale che ha dato loro ragione e ha sfrattato il figlio.Continua a leggere

Audio - testo e Traduzione di Nervous di Shawn Mendes - il nuovo singolo funky a pochi giorni dall’album : Nervous di Shawn Mendes è il nuovo singolo disponibile da mercoledì 23 maggio su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il brano è stato rilasciato dal cantante come anticipazione all'album che arriverà sul mercato discografico mondiale venerdì 25 maggio. Il nuovo singolo arriva dopo In My Blood, Lost In Japan, Youth e Where Were You In The Morning, che anticipano il terzo album di inediti in uscita questo venerdì: Nervous ...

NoiPa - arreTrati maggio 2018 : meno di 10 giorni a fine mese e nessuna risposta Video : Continua a montare la protesta contro NoiPa, per via della mancata comunicazione del pagamento degli arretrati a maggio. Mancano meno di dieci giorni alla fine del mese e i dipendenti statali sono stanchi di non ricevere una risposta da parte del servizio pubblico [Video]. Sotto i nuovi post pubblicati di recente dal profilo ufficiale Facebook @NoiPasocial sono presenti i commenti degli utenti che esigono un chiarimento in relazione a quello che ...

Concluso l’International Motor Days : tre giorni d’avventura Tra motori - musica e divertimento [GALLERY] : A Porto Sant’Elpidio è andata in scena la tre giorni dedicata al mondo dell’off road e dei Motori. Affluenza record con 18.000 partecipanti e oltre 2500 test. La sera party con Dj Aladyn e Fargetta di Radio DEEJAY Chiude i battenti la seconda edizione dell’International Motor Days, la manifestazione interamente dedicata al mondo dell’off-road andata in scena a Porto Sant’Elpidio questo weekend, che ha visto la partecipazione di oltre 18.000 ...

Assemblea Pd Tra fischi e polemiche : cambia l’ordine del giorni - rinviate le decisioni calde : cambia l’ordine del giorno: non più elezione del nuovo segretario, ma discussione sull’attualità, cioè la nascita del governo Lega-M5s

Tav - nei giorni della polemica la Francia finanzia la "Sezione Transfrontaliera" : i lavori vanno avanti : In Italia via libera allo svincolo di Chiomonte e al nuovo autoporto sull'A32. Sul "sì" al Terzo Valico i No Tav attaccano i Cinque Stelle

Roma - ancora incidenti sTradali : due feriti gravi in due giorni : ancora incidenti stradali nella Capitale. Venerdì mattina un ragazzo di 26 anni è rimasto gravemente ferito in una collisione avvenuta sul Raccordo anulare tra gli svincoli di Casal del Marmo e di via ...

Cosa dicono i sondaggi nei giorni della grande Trattativa : Per il momento, la coalizione di centrodestra ad oggi sarebbe ancora l'area politica più votata con il 39% , 2 punti in più delle Politiche, . Se l'accordo Di Maio-Salvini dovesse rompersi e si ...

Piano City Milano - al via venerdì 18 l’amata tre giorni che Trasformerà la città in una sala da concerti : Milano torna a essere Piano City. Si aprirà venerdì 18 maggio alle 21 alla Galleria d’Arte Moderna (Gam) di porta Venezia, l’edizione 2018 della manifestazione che per tre giorni trasformerà il capoluogo lombardo e i dintorni in un’inedita sala da concerti. Oltre 50 le ore di musica in programma, per un totale di 470 concerti sia nei luoghi storici del festival che in spazi sempre nuovi, quasi a rispecchiare una città dalle ...

Lega - M5S : conTratto chiuso in serata Nome del premier? Nei prossimi giorni : Di Maio: «Sciolti tutti i nodi». Dal Cremlino arriva l’apprezzamento. E Macron: «Vedo forze paradossali» |

Lega-M5S - niente intesa sul premier. Di Maio : «Il nome nei prossimi giorni». Nel conTratto il conflitto di interessi : Frenata sul nome del premier. L'accordo, nonostante l'ennesimo incontro stamani tra Salvini e Di Maio non c'è. E la novità del pomeriggio è che la soluzione non...