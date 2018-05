Il dramma di Lory Del Santo | “Non parlo più con mio figlio”

dilei

(Di giovedì 24 maggio 2018)Delracconta il suoa Pomeriggio Cinque, svelando di non parlare più con suo figlio da quasi un anno. Il doloroso segreto della showgirl è emerso per caso, grazie all’intuito di Barbara D’Urso che ha colto la sua espressione turbata mentre in studio gli ospiti parlavano della storia di Veronica Satti, la figlia rifiutata da Bobby Solo, quando aveva solamente 13 anni. Le vicende della concorrente del Grande Fratello 15 hanno sconvolto così tantoDelda spingerla a raccontare ilche sta vivendo da ben 10 mesi. “Non sento mio figlio Devin da dieci mesi – ha raccontato l’attrice a Barbara D’Urso -. Quasi un anno fa mi ha detto ‘Non voglio vederti mai più’ e da quel momento non l’ho più incontrato. Io spero che ‘mai più’ non sia per sempre, ma non avrei pensato che questo distacco si ...