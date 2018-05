Gdpr | le nuove norme sulla privacy stangata da almeno 2 miliardi per le Pmi

Gdpr - quanto costano alle imprese le nuove regole europee sui dati? : (Foto: Negative Space/Pexels) Scatta il conto alla rovescia per l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il Gdpr . Dal prossimo 25 maggio le aziende dovranno adeguarsi alle prescrizioni del General data protection regulation. Tuttavia allinearsi alle nuove regole non sarà immediato e Idc, società statunitense di ricerche di mercato, calcola che il Gdpr “continuerà a trainare una porzione ...

Privacy - nuove FAQ sul DPO : cosa prevede il Gdpr : In vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (Gdpr) in tema di Privacy, il Garante ha pubblicato alcune FAQ sulla figura del Responsabile Protezione dati, conosciuto anche come DPO (Data Protection Officer). In particolare ha fornito chiarimenti sui requisiti, i compiti e le funzioni del DPO. Quali sono i compiti del DPO secondo il Gdpr? Il DPO deve: svolgere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e ...