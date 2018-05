Estate | tutto quello che si deve sapere prima di esporsi al sole

Video e testo di L’Estate tutto l’anno de Le Deva - il nuovo singolo prima del tour estivo : L'estate tutto l'anno de Le Deva è il nuovo singolo disponibile da venerdì 18 maggio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il quartetto femminile torna in radio con un nuovo brano dal sapore estivo: L'estate tutto l'anno de Le Deva è stato scritto da Marco Rettani, Oscar Gioffrè, Roberto Gallo Salsotto, Livio Perrotta e Stefano Paviani, e si candida ad essere una delle canzoni colonna sonora ...

Palinsesti Estate 2018 : Rai 1 relega a giugno Tutto Può Succedere 3 - The Good Doctor e torna Velvet : Torniamo a parlare di Palinsesti Tv e lo facciamo con la rete ammiraglia della Rai, Rai 1, che relega a giugno Tutto Può Succedere 3 e The Good Doctor. torna anche Velvet con una nuova produzione intitolata Velvet Coleccion e il Wind Music Awards. E molto altro! Il palinsesto estivo di Rai 1 Di solito l’Estate non è la stagione più adatta per stare davanti alla tv perché con le belle serate si ha voglia di uscire, incontrare gente, fare lunghe ...

Palinsesti Estate 2018 : Rai 1 relega a giugno Tutto Può Succedere 3. Arriva The Good Doctor - torna Velvet. Musica con Wind Music Awards - Pino è e Bocelli Firenze : Wind Music Awards 2018 Tra conferme, novità e repliche, l’Estate 2018 di Rai 1 si preannuncia ricca di appuntamenti, che terranno compagnia il telespettatore nei mesi caldi fino all’inizio della prossima stagione televisiva. Ecco il palinsesto dal 3 giugno all’8 settembre – salvo variazioni – messo a punto dalla rete ammiraglia diretta da Angelo Teodoli. Palinsesti Estate 2018, Rai 1: daytime Il daytime conferma i ...

Governo - Paragone (M5s) : “Galateo istituzionale verso Mattarella non significa accettare tutto. Meglio voto in Estate” : “Se le cose stanno così il destino è già segnato, mi sembra che è una legislatura che va a sbattere, noi un Governo tecnico non lo vogliamo assolutamente, io sono entrato in Parlamento per fare una battaglia precisa contro lo strapotere della finanza, se mi devo trovare un Governo espressione di quel mondo manco morto”. Così Gianluigi Paragone andando via dalla Camera. “Lega ha dato ultimatum a FI? Sono dinamiche che si stanno ...