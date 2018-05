Alluvioni | a Genova il nuovo piano | misure di sicurezza differenziate in base alle

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) Nuova ordinanza sindacale per ledianti alluvione nel comune di. Vengonoledinelle case a rischio allagamento incaratteristiche delle unita’ abitative, a seconda se queste siano o meno dotate di piani superiori posti sopra il livello di piena determinato dai piani di bacino. In particolare viene sottolineata questa misura di autoprotezione: “Durante l’alluvione, se sei in un luogo chiuso e ti trovi in locali interrati, seminterrati o alterra, sali ai piani superiori, evitando l’ascensore”. I destinatari sono gli occupanti dei locali soggetti a rischio di allagamento in occasione della dichiarazione di stato dirta meteo-idrologica arancione e rossa. Ildocumento del Comune contestualmente revoca l’ordinanza del 29 dicembre 2015 che riguardava alcuni locali soggetti a ...