Windows 10 Redstone 5 | disponibile la build 17672 DISPONIBILE SDK

surface-phone

: Grandi novità con la nuova #build che #Microsoft rilascerà! Leggete l'artcolo per avere maggiori news!… - gamelog_it : Grandi novità con la nuova #build che #Microsoft rilascerà! Leggete l'artcolo per avere maggiori news!… - _FawkesGuy_ : @stat_wald Dipende dalla potenza della tua cpu. Comunque potrebbe andarsene un'oretta eh. Questo aggiornamento di a… - albi74 : RT @WindowsBlogIta: Download e novità di #Windows10 #Redstone5 #InsiderPreview Build 17672 -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) AGGIORNAMENTO 1 Microsoft ha da qualche ora resoal download l’SDK dellaper gli sviluppatori! Ecco le novità introdotte: What’s New: MC.EXE: We’ve made some important changes to the C/C++ ETW code generation of mc.exe (Message Compiler): The “-mof” parameter is deprecated. This parameter instructs MC.exe to generate ETW code that is compatible withXP and earlier. Support for the “-mof” parameter will be removed in a future version of mc.exe. As long as the “-mof” parameter is not used, the generated C/C++ header is now compatible with both kernel-mode and user-mode, regardless of whether “-km” or “-um” was specified on the command line. The header will use the _ETW_KM_ macro to automatically determine whether it is being compiled for kernel-mode or user-mode and will call the appropriate ETW APIs for each mode. The EventWriteEventName macros ...