New York | ragazzi vagano per strada come zombie

Curriculum Conte - dopo New York anche Malta : "Mai fatto parte dei docenti" : Nel percorso professionale del premier M5s-Lega risulta che "ha insegnato nell'ambito di un corso". L'Ateneo: "Avrà svolto letture". Di Maio: "Non sanno più che inventarsi contro un cittadino per bene"

New York - giudice ordina a un 30enne di lasciare la casa dei genitori - : Il tribunale ha dato ragione ad un'anziana coppia che aveva chiesto ripetutamente al figlio di andare a vivere fuori di casa e trovarsi un lavoro

Chi è Stacey Cunningham - la prima donna a guidare la Borsa di New York : Stacey Cunningham sarà la prima donna presidente del New York Stock Exchange (Photographer: Peter Foley/Bloomberg) La 43enne Stacey Cunningham sarà la prima donna presidente del New York Stock Exchange. Non era mai accaduto in 226 anni di storia della Borsa di New York. Cunningham, laureata in Ingengneria Industriale, è arrivata per la prima volta al New York Stock Exchange (Nyse) nel 1994, per uno stage estivo. Due anni dopo era già ...

Abate vola a New York - vacanza a 5 stelle per il rossonero [VIDEO] : Ignazio Abate e la sua bella famiglia volano negli Usa, una vacanza extra lusso per il rossonero dopo la fine del campionato Dopo la conclusione del campionato, anche Ignazio Abate si concede una meritata vacanza. Il rossonero vola a New York insieme alla moglie Valentina Del Vecchio ed ai figli. Nella metropoli americana il calciatore e la sua bella famiglia alloggeranno al Plaza hotel della Grande Mela, albergo extra lusso a 5 stelle sito ...

Borsa di New York - Stacey Cunningham : la prima donna al comando in 226 anni di storia : Dopo Adena Friedman alla guida del Nasdaq, ora anche la Borsa di New York sceglie una donna, nominando come 67esimo presidente la 43enne Stacey Cunningham, prima donna al comando del New York Stock Exchange in 226 anni di storia. Una carriera iniziata con uno stage nel 1994, quando il bagno delle donne si trovava al settimo piano della struttura ed era stato ricavato da una vecchia cabina telefonica. Gli uomini invece, ha ricordato la Cunningham ...

Giuseppe Conte - oltre il ridicolo : 'I corsi all'Università di New York? Frequentavo la biblioteca e...' : Il caso di Giuseppe Conte da "politico" sta diventando semplicemente "ridicolo". Un altro esempio eccellente di "curriculum gonfiato", all'italiana. Nulla di nuovo, se non fosse che riguarda il candidato premier scelto da Luigi Di Maio proprio in base a quello stesso curriculum, e dunque qualche verifica in più sarebbe stata come minimo consigliata. --E invece i grillini, i più complottisti d'Italia, si sono semplicemente fidati ...

Conte - non solo New York e Vienna : dubbi pure su Sorbona e Malta : All'indomani dalla sua "nomina" - solo virtuale finché non sarà confermata da Sergio Mattarella - a premier, Giuseppe Conte è finito nella bufera per le magagne nel suo lungo curriculum.Tutto è iniziato con i dubbi sugli studi di perfezionamento alla New York University e che l'ateneo non ha confermato. Un dettaglio, quello scoperto da un giornalista del New York Times, che ha aperto la caccia ai titoli non verificabili.Si è così scoperto che ...

Crolla a New York W.W. Grainger : A picco W.W. Grainger , che presenta un pessimo -2,1%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di W.W. Grainger più pronunciata rispetto all'...

New York : violenta contrazione per United Rentals : In forte ribasso United Rentals , che mostra un disastroso -2,28%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Rentals rispetto all'indice,...

Movado senza scampo a New York : In forte ribasso la big statunitense degli orologi di lusso , che mostra un disastroso -2,81%. La tendenza ad una settimana di Movado è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Conte premier col giallo - dopo New York anche le università di Malta e Pittsburgh : «Non ha mai studiato o insegnato ufficialmente qui» : dopo il caso della New York University sollevato dal New York Times, da un'altra università americana citata nel curriculum di Giuseppe Conte emergono dubbi sulla partecipazione ai corsi...

