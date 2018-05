Neurologia | scoperto un nuovo tipo di vertigine

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Le vertigini sono sintomi misteriosi: possono durare da pochi minuti fino a interi giorni, ed essere causati sia da malattie gravi come i tumori, sia benigne come la malattia di Menière. Ma in molti casi il motivo per cui compaiono rimane sconosciuto e legato spesso alla psiche. Ora i neurologi della Seoul National University di Seongnam, in Corea del Sud, annunciano di aver identificato undisenza causa nota e ne parlano online su ‘Neurology’, la rivista medica dell’American Academy of Neurology. “Queste condizioni possono essere difficili da inquadrare a livello diagnostico e piuttosto debilitanti per le persone, quindi è stato emozionante poter scoprire questa nuova forma che potrebbe rispondere al nostro trattamento”, ha detto l’autore principale dello studio Ji-Soo Kim. Per diagnosticare questa nuova condizione, il paziente ...