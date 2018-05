Borsa di New York | Stacey Cunningham | la prima donna al comando in 226 anni di storia

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende le Raccomandazioni Ue (23 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI diversi macroeconomici in agenda. Attenzione alle Raccomandazioni della Commissione europea. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 04:51:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 54% - Unicredit a +2 - 43% (22 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla nascita del Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Saipem a +2 - 3% - Unicredit a +1 - 3% (22 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla nascita del Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:59:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +2 - 4% - Fca a +1 - 6% - 22 maggio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla nascita del Governo Conte.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +2 - 4% - Fca a +1 - 6% (22 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla nascita del Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:19:00 GMT)

Borsa New York - una donna presidente : 5.56 Per la prima volta in 226 anni di storia, il New York Stock Exchange (Nyse), la più grande Borsa valori del mondo,ha nominato una donna presidente. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Stacey Cunningham, attuale Chief Operating Officer,venerdì succederà a Thomas Farley come numero uno della Borsa. E' la seconda donna ad assumere il comando di un operatore di Borsa Usa dopo che nel gennaio del 2017 Adena Friedman si è insediata ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e la reazione al Governo di Giuseppe Conte (22 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla nascita del Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 04:22:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda al Governo Lega-M5s (21 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica ITALIANA. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:46:00 GMT)

Borsa di New York chiude debole - Dj +0 - 01% : Chiusura debole per la Borsa di New York con l'indice Dow Jones che ha guadagnato lo 0,01% a 24'716,05 punti e il Nasdaq che ha perso lo 0,38% a 73...

Ferma al palo la Borsa di New York : Ieri, la statistica sulle vendite al dettaglio ha segnalato un'accelerazione del ritmo di crescita dell'economia americana, nel secondo trimestre. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra una ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda allo spread (17 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà anche all'andamento dello spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 03:42:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -2 - 32% - Saipem a +12 - 23% (16 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Saipem a +11 - 1% - Mediaset a -5 - 5% (16 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:57:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Saipem a +7 - 5% - Unicredit a -1% - 16 maggio 2018 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda.