ilfattoquotidiano

: Varese, 2mila panetti di hashish al posto di elettrodomestici: fermato un camion carico di droga… - Cascavel47 : Varese, 2mila panetti di hashish al posto di elettrodomestici: fermato un camion carico di droga… - loureiro1966 : RT @fattoquotidiano: Varese, 2mila panetti di hashish al posto di elettrodomestici: fermato un camion carico di droga - fattoquotidiano : Varese, 2mila panetti di hashish al posto di elettrodomestici: fermato un camion carico di droga -

(Di martedì 22 maggio 2018) Ufficialmente trasportava, in realtà ileradi droga. Non freezer né lavatrici, ma oltrediper un peso complessivo di 240 chilogrammi di sostanza stupefacente. Il sequestro record di droga è avvenuto questa mattina a Venegono Superiore, nel Varesotto. Il rumeno che si trovava alla guida del mezzo pesante è stato arrestato. Sul “corriere” sono tuttora in corso una serie di accertamenti per verificare la destinazione e la provenienza deldi, che presumibilmente avrebbe dovuto inondare il mercato della zona. Ilsospetto, che stava attraversando il Varesotto, è statodai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Saronno, coordinati dal capitano Pietro Laghezza, per un controllo. A bordo c’erano numerosi pallet imballati e perfettamente sigillati, il cui peso, però, non corrispondeva a quanto ...