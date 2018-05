Un' altra balla di Conte | Studi giuridici a Vienna Ma è una scuola di lingue

ilgiornale

: Un'altra balla di Conte: 'Studi giuridici a Vienna' Ma la scuola è di lingue - noitre32 : Un'altra balla di Conte: 'Studi giuridici a Vienna' Ma la scuola è di lingue - nonnadedi : HAHAHAHA una balla dopo l'altra onesta la parola d'ordine - markgmm : @repubblica Dove c'è crisi,c'è aumento .È una vita che questa altra balla va avanti.Niente… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Non solo la New York University, ma anche l'International Kulturinstitute. Che non esiste. Sono in molti, in queste ore, a fare i conti in tasca a Giuseppe, premier in pectore della ditta Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ci sono molti titoli inseriti nel suo curriculum vitae che proprio non tornano. A far più rumore è stato un articolo del New York Times che ha messo in dubbio gliche il giurista avrebbe fatto tra il 2008 e il 2009 nella Grande Mela. Ma c'è anche dell'altro che non quadra. Nel 1993 avrebbeato in un istituto che anon esiste.Ora dopo ora stanno affiorando diversi dubbi sul professore di Diritto privato indicato da Di Maio e Salvini come il prossimo presidente del Consiglio. Dei corposifatti in prestigiose università straniere citati dal 54enne avvocato nella sua biografia pubblicata dall'Associazione civilisti italiani, alcuni non ...