Passa il Giro | ecco i divieti per il traffico a Trento e Rovereto

Mondiali calcio Russia 2018 : gli 8 gironi e le favorite per il Passaggio agli ottavi di finale : L’evento più atteso dagli amanti del calcio si appresta ad avere inizio. I Mondiali 2018 in Russia prenderanno il via giovedì 14 giugno e vedranno la partecipazione delle 32 migliori Nazionali del globo, pronte a darsi battaglia per alzare al cielo la coppa. La Germania proverà a difendere il titolo conquistato 4 anni fa in Brasile, ma la pattuglia degli avversari è agguerrita più che mai e tra i favoriti rientrano anche la Spagna, la ...

Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa Trento-Rovereto : a che ora Passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Dopo il terzo ed ultimo giorno di riposo va in scena, la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018 vedrà i corridori affrontare la seconda cronometro di questa edizione con un percorso di 34 km da Trento a Rovereto. Una frazione che sarà fondamentale per la classifica generale e che potrebbe portare distacchi pesanti nelle prime posizioni e dare una chiara impronta alla Corsa Rosa. Una stage che l’olandese Tom Dumoulin, vincitore del Giro 2017, ...

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada : a che ora Passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Domenica 20 maggio si corre la Tolmezzo-Sappada, quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Dopo le fatiche del giorno precedente con la scalata dello Zoncolan, il gruppo si cimenterà con il classico tappone dolomitico tra Friuli-Venezia-Giulia e Veneto: 176 chilometri che potrebbero ridisegnare ulteriormente la classifica generale. Si attraverseranno le province di Udine e Belluno. Partenza da Tolmezzo alle ore 12.15 poi Villa Santina, ...

Un Weekend ricco di eventi in provincia di Savona - dal giro a nuoto intorno all'isola Passando per la ceramica e le partite di calcio di ... : Alassio: Sabato 19 maggio alle ore 17.00 si svolgerà ad Alassio in Piazza Partigiani l'evento "Un assist per la vita"… il tuo contributo è come un assist al 90°, può fare la differenza. Quadrangolare ...

Giro d’Italia 2018 - quattordicesima tappa San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan : a che ora Passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Sabato 18 maggio si correrà la San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Si arriva sul Mostro, la salita più dura d’Europa farà da arbitro alla Corsa Rosa: su questa mitica ascesa si deciderà la classifica e sapremo davvero chi potrà davvero per il trionfo finale a Roma. La frazione si snoderà interamente in Friuli-Venezia-Giulia tra le province di Pordenone e Udine. Il via da San Vito al ...

Giro d’Italia 2018 - tredicesima tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia : a che ora Passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Ferrara-Nervesa della Battaglia, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, si correrà venerdì 18 maggio. Si preannuncia una giornata tranquilla prima di un weekend di fuoco con lo Zoncolan e il tappone di Sappada. Il gruppo potrà riposarsi relativamente nel corso di questa frazione che partirà dall’Emilia-Romagna ma che poi si consumerà interamente in Veneto: si percorre la Pianura Padana orientale tra sud verso nord, una tavola ...

Oggi Passa il Giro D'Italia. Limiti alla circolazione sulla via Emilia : La Carovana che precede la corsa di circa un'ora transiterà sulla via Emilia con spettacoli, animazione e gadgets. Subito dopo il transito dei ciclisti verrà interdetto il traffico lungo il tratto ...

Barrette energetiche? In Abruzzo sono fatte così. La trovata dei supporter al Passaggio del Giro d’Italia è esilarante : La corsa rosa passa da Teramo e i supporter locali hanno pensato di dare il loro contributo alleviando le fatiche dei corridori offrendo degli arrosticini, il tipico prodotto della tradizione culinaria abruzzese. Una scena esilarante che è presto diventata virale sul web L'articolo Barrette energetiche? In Abruzzo sono fatte così. La trovata dei supporter al passaggio del Giro d’Italia è esilarante proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giro d’Italia 2018 - undicesima tappa Assisi-Osimo : a che ora Passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018, Assisi-Osimo, di 156 km, andrà in scena mercoledì 16 maggio e, nonostante il chilometraggio alquanto ridotto, viene considerata come una frazione di media difficoltà, dato il profilo altimetrico abbastanza mosso. Si tratta infatti di una tappa appenninica che si districa tra Umbria e Marche, e che avrà nel Passo del Cornello la difficoltà più rilevante di giornata. Impossibile, durante il ...

Giro d’Italia 2018 - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : a che ora Passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Reduci dal giorno di riposo, i corridori tornano in sella per affrontare la decima tappa del Giro d’Italia 2018, Penne-Gualdo Tadino, 239 km, in programma martedì 15 maggio, la più lunga della Corsa Rosa. Si tratta della prima stage, molto probabilmente, adatta ad una fuga da lontano.Siamo a metà Giro e molti corridori, senza aspirazioni di classifica potrebbe tentare il colpo dell’azione in solitaria. Oggi le squadre dei velocisti ...

Passa il Giro d'Italia - scuole chiuse martedì 15 maggio a Teramo : Teramo - In coincidenza con il Passaggio della tappa numero 10 della corsa ciclistica Giro d'Italia (Penne - Gualdo Tadino), in programma per martedì prossimo 15 maggio, sarà sospesa l'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado, esclusi gli asili nido. Il Passaggio della corsa interesserà il territorio comunale nel seguente percorso: Strada Statale 150 da Basciano - Strada Provinciale 19/a - Frazione di ...

Giro d’Italia 2018 - ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano : a che ora Passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Sabato 11 maggio si correrà la Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d’Italia 2018. In programma il secondo arrivo in salita: dopo l’Etna si torna a salire, si arriverà al Santuario in una delle grandi classiche della Corsa Sud al sud. L’ascesa conclusiva è pedalabile ma i big potrebbero muoversi per guadagnare secondi preziosi. Questa frazione attraverserà ben tre Regioni: la Calabria, la Basilicata e ...

Ciclismo Enna in festa e bagno di folla per il Passaggio del Giro d'Italia : Quindi una bella pagina di sport e colore per la città di Enna che grazie alla presenza dei media in particolare la Rai ha avuto anche un bella vetrina in tutto il mondo.

Partanna - cittadina in festa per il Passaggio del Giro d'Italia 2018 : Alle 14 è poi seguito l'arrivo della carovana, accompagnata da danze e spettacoli realizzati dai ragazzi e dalle ragazze del Giro e dagli eventi collaterali promossi dal Comune. A condurla una ...