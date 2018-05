Parte il 27 maggio la “WEBER CUP 2018 alla ricerca del miglior GRILLER D’ITALIA”

Giro d’Italia 2018 oggi (22 maggio) - sedicesima tappa Trento-Rovereto : orario di Partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi martedì 22 maggio si corre la Trento-Rovereto, sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018. I ciclisti si cimenteranno con una cronometro individuale di 34,2 chilometri: frazione totalmente pianeggiante e senza particolari difficoltà altimetriche, determinante per la classifica generale che potrebbe uscire rivoluzionata dopo la giornata odierna. Simon Yates si presenta sulla rampa con la maglia rosa e 2’11” di vantaggio su Tom ...

Ultimo giorno per accreditarsi al soundcheck del VascoNonStop Live del 25 maggio a Lignano : come Partecipare : Ancora per poche ore è possibile accreditarsi gratuitamente al soundcheck del VascoNonStop Live del 25 maggio in scena a Lignano Sabbiadoro, allo stadio Teghil, a partire dalle 20.30 e fino a mezzanotte circa. Scade infatti alle 23:59 di martedì 22 maggio 2018, salvo esaurimento disponibilità, la finestra temporale per la presentazione delle richieste di accredito, riservate esclusivamente agli iscritti de Il Blasco Fan Club con tessera in ...

Ascolti TV | Domenica 20 maggio 2018. Fazio 14.8%-13.3% - Le Iene 10.9% - Un Giorno in Pretura 4.9%. Flop Top Chef (0.9%). Domenica In prima Parte (15.7%) batte Domenica Live : Che Tempo Che Fa Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.423.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.827.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Angeli ha raccolto davanti al video 1.819.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.003.000 spettatori (8.2%) mentre Instinct1.601.000 (7%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 ...

IL PADRINO-Parte II/ Su Iris il film con Robert De Niro (oggi - 21 maggio 2018) : Il Padrino - Parte II, il film in onda su Iris oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Robert De Niro, John Cazale, alla regia Francis Ford Coppola. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:22:00 GMT)

Il 2018 della Nazionale Piloti Parte il 22 maggio a Mentone : La 37ma stagione della Nazionale Piloti parte ufficialmente il 22 maggio a Mentone , Francia, per il tradizionale appuntamento monegasco: la 26ma edizione del World Stars Football Match si disputerà ...

Il Padrino - Parte II - il capolavoro di Coppola stasera su Iris : film 21 maggio 2018 : Lo spietato mondo della mafia raccontato con dovizia di particolari dalla sapiente regia di Francis Ford Coppola con un cast di attori veramente stellare, fanno de Il Padrino Parte II un film da ...

Giro d’Italia 2018 oggi (20 maggio) - quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada : orario di Partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi domenica 20 maggio si correrà la Tolmezzo-Sappada, quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Dopo la durissima frazione con il Monte Zoncolan che ha rivoluzionato la classifica generale, il gruppo si cimenterà con il classico tappone dolomitico di 176 chilometri tra Friuli-Venezia-Giulia e Veneto. Si preannuncia una giornata davvero molto dura, soprattutto considerando le fatiche patite ieri, che ridisegnerà ulteriormente la ...

19 maggio - Presentazione del libro "Donne come noi" - con la Partecipazione di Annalisa Monfreda - Bisceglie : 'Non semplicemente un contenitore un po' esotico, ma un notiziario vero, con cronaca, politica e informazione di servizio'. Tre giorni alla settimana, con notizie in arabo, ucraino, albanese, wolof, ...

Giro d’Italia 2018 oggi (19 maggio) - quattordicesima tappa San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan : orario di Partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi sabato 19 maggio si disputerà la San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Questa è la frazione Regina della Corsa Rosa, la giornata in cui può decidersi la classifica generale: sul Mostro della Carnia andrà in scena l’attesissimo scontro diretto tra i big che lottano per la maglia rosa, la salita più dura d’Europa sarà l’arbitro tra i grandi contendenti che vorranno ...

Offerte Winback Wind Maggio 2018 : Si Parte Da 7 Euro Al Mese : Ecco le migliori Offerte per tornare in Wind a Maggio 2018. Vuoi tornare cliente Wind? Vuoi passare a Wind? Ecco le Offerte Winback lanciate dall’operatore Wind a Maggio 2018. Nuove Offerte Winback Wind All Inclusive Special con 1000 minuti, 500 sms, 30 Giga in 4G Offerte Winback Wind Maggio 2018 Wind torna alla carica e cerca di riconquistare i […]

Ascolti TV | Giovedì 17 maggio 2018. Vuoi Scommettere Parte dal 23.2% - La Mafia Uccide solo d’Estate al 15.9% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Su Rai1 La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.477.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 4.091.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.177.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 L’alba del Pianeta delle Scimmie ha intrattenuto 1.169.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 M ha ...

Giro d’Italia 2018 oggi (18 maggio) - tredicesima tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia : orario di Partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi venerdì 18 maggio si corre la Ferrara-Nervesa della Battaglia, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Si preannuncia una giornata tranquilla per la Corsa Rosa prima del weekend di fuoco con lo Zoncolan e il tappone di Sappada. La frazione odierna di 180 chilometri, infatti, è totalmente pianeggiante (eccezione fatta per l’agevole Montello a 20km dall’arrivo) e l’arrivo in volata sembra davvero scontato: Elia ...

Nordic Game Conference 2018 : il 23 maggio Parte la "principale conferenza europea dedicata ai videogiochi" : Anche all'interno del territorio europeo gli eventi dedicati al mondo dei videogiochi sono diversi e parecchi davvero molto interessanti per gli appuntamenti e le iniziative organizzate. Nel corso degli anni la Nordic Game Conference si è ritagliata un ruolo sempre più importante, arrivando anche a definirsi come la "principale Conference europea dedicata ai videogiochi".Tra pochi giorni e in particolare il 23, 24 e 25 maggio ci sarà spazio per ...

Ascolti TV | Mercoledì 16 maggio 2018. Il Confine chiude al 16.3% - Scanzonissima Parte solo dal 5.4%. La Finale di Europa League su TV8 al 7.3%. Rai3 meglio di Canale 5 : Il Confine Su Rai1 la seconda ed ultima puntata de Il Confine ha conquistato 3.732.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 27 Volte in Bianco ha raccolto davanti al video 2.148.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.265.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.910.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.316.000 ...