I migliori 10 viaggi da fare in Europa nel 2018 secondo Lonely Planet

Road trip tra i trend di viaggio 2018 : ecco i migliori itinerari per scoprire il Bel Paese in auto : Liligo – il primo motore di ricerca di viaggi, voli low cost e noleggio auto online – ha reso noti suggerimenti e itinerari on the Road per scoprire le principali punte di diamante della cultura e della tradizione italiana viaggiando a bordo di un’automobile. Anche per l’estate 2018, infatti, il Road trip si conferma un trend di viaggio per la maggior parte dei turisti, che prediligono per le proprie vacanze un tour in auto lungo i 7.458 km di ...

Viaggi & Turismo : i 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze attive : È il Dolomiti Camping Village di Dimaro (TN), in Trentino, ad aggiudicarsi il titolo di miglior Campeggio Sport 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp quale riconoscimento alle strutture all’aria aperta specializzate nelle vacanze attive per i turisti sportivi. Una vittoria che conferma il Trentino-Alto Adige come la regione dello sport e del benessere in vacanza, dopo il premio conquistato dal ...

Le migliori app per viaggiare in treno nel 2018 : Credit: Hyperloop Transportation Technologies. La coda alla biglietteria della stazione? Roba di altri tempi (per fortuna): prima l’avvento delle biglietterie automatiche, poi quello di internet, infine le app hanno contribuito a ridurre, se non a eliminare del tutto, le lunghe attese dal bigliettaio. Acquistare un ticket per qualsiasi destinazione oggi è diventata una questione di pochi clic sullo smartphone, in Italia come all’estero. Basta ...

migliori Treppiedi Compatti e Leggeri da Viaggio : Treppiedi Leggeri e Compatti da portare comodamente in Viaggio anche nel bagaglio a mano visto che hanno dimensioni e peso contenuti. I Migliori Treppiedi Leggeri del 2018 Migliori Treppiedi Leggeri e Compatti del 2018 Con la bella stagione alle porte, scampagnate, mare, viaggi e weekend fuori porta saranno immortalati dai vostri smartphone e dalle vostre […]

Viaggi & Turismo : ecco i 3 migliori aeroporti del mondo : Singapore Changi, Zurigo e Istanbul-Atatürk, sono questi i migliori aeroporti del mondo secondo la classifica stilata da eDreams sulla base delle 50.000 recensioni rilasciate dai propri clienti internazionali. Oltre al ranking generale, l’agenzia di Viaggi online leader in Europa, realizza anche diverse classifiche per alcuni dei servizi più importanti messi a disposizione dagli aeroporti: offerta gastronomica, varietà di negozi ed eccellenza ...

Viaggi & Turismo - le migliori compagnie aeree : Singapore Airlines prima al mondo - Air Dolomiti premiata in Europa : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei suoi Travelers’ Choice® Awards for Airlines, che riconoscono le compagnie aeree preferite dai Viaggiatori a livello mondiale. Nel 2018 è Singapore Airlines ad essere stata eletta la numero uno al mondo, seguita da Air New Zeland e da Emirates. A livello italiano, l’unica compagnia premiata è Air Dolomiti nella categoria Classe Economica in ...

Viaggi & Turismo : Roma Fiumicino per la prima volta nella top ten dei migliori aeroporti al mondo : L’aeroporto italiano di Roma Fiumicino è nella top ten delle migliori strutture al mondo. Lo annuncia la classifica di eDreams, l’agenzia di Viaggi online leader in Europa, nella ottava edizione dell’indagine “migliori aeroporti del mondo”, stilata sulla base delle recensioni di circa 50.000 Viaggiatori che si sono imbarcati negli scali con un traffico annuale superiore ai 9 milioni di persone. Oltre a redigere una classifica globale, i ...