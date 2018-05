Burning Man | che cos’è? Storia di un festival senza paragoni

Burning Man si è spento. Addio a Larry Harvey - filosofo ironico dell'autosufficienza : Non c'è commercio e i soldi sono vietati, così come qualsiasi brand, perché vige una 'gift economy' , che non va intesa come un'economia di baratto ma piuttosto come la consapevolezza di avere ...

