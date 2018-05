Uccide figlia di 10 anni si suicida | i tanti misteri della tragedia di Chieti

Francavilla - lancia figlia da ponte e si Uccide. Dubbi su morte moglie : Francavilla, lancia figlia da ponte e si uccide. Dubbi su morte moglie Un 49enne ieri si tolto la vita lanciandosi da un viadotto sulla A14 dopo aver buttato giù anche la piccola di 10 anni. La moglie era deceduta nella mattinata dopo esser precipitata dal balcone di casa. Gli inquirenti ipotizzano un ...

Francavilla - Uccide la moglie e la figlia 11enne : 8 ore di follia del manager pescarese. Depresso dopo morte della madre : CHIETI Un dramma familiare durato 8 ore, con un bilancio terribile di tre morti, e con un perché da ricercare nella testa e soprattutto nel cuore di quel papà. Un tarlo dal nome...

Lancia e Uccide figlia da un ponte sulla A14 - poi si butta nel vuoto | : accaduto a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. L'uomo è rimasto per ore appeso a una rete, ma ogni tentativo di mediazione è stato vano. La bambina sarebbe morta sul colpo secondo quanto ...

RIMINI - BIMBO 8 ANNI SALVA MAMMA “AIUTO - VUOLE UccideRLA”/ A Treviso invece madre butta la figlia dal terrazzo : Mogliano Veneto (Treviso), bimba di 3 ANNI vola giù dal terrazzo: ultime notizie, arrestata la madre sospettata e accusata di tentato omicidio. A RIMINI figlio SALVA la madre dal compagno(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:43:00 GMT)

PALERMO - PIRATA DELLA STRADA Uccide MADRE E FIGLIA/ I parenti : “La faccia finita - ha distrutto due famiglie” : PALERMO, PIRATA DELLA STRADA investe e UCCIDE MADRE e FIGLIA: l'uomo fermato ha confessato di essere fuggito perché aveva l'assicurazione scaduta. Le ultime notizie sull'omicidio STRADAle(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:23:00 GMT)

Palermo - pirata della strada investe e Uccide madre e figlia/ Ultime notizie : l'uomo fermato ha confessato : Palermo, pirata della strada investe e uccide madre e figlia: l'uomo fermato ha confessato di essere fuggito perché aveva l'assicurazione scaduta. Le Ultime notizie sull'omicidio stradale(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:02:00 GMT)

Investe ed Uccide madre e figlia - fugge poi confessa : senza assicurazione né patente : Fermato il pirata della strada che venerdì sera, intorno alle 23.30, ha investito e ucciso due donne, madre e figlia di 62 e 42 anni a Palermo nel quartiere Brancaccio, dandosi poi alla fuga. Si...

Palermo - pirata della strada Uccide madre e figlia e fugge. Arrestato : Palermo, pirata della strada uccide madre e figlia e fugge. Arrestato Le due donne, di 63 e 43 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada, nel quartiere Brancaccio Parole chiave: Palermo ...

Palermo - pirata della strada Uccide madre e figlia e fugge. Arrestato - : Le due donne, di 63 e 43 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada, nel quartiere Brancaccio

La figlia non lava i piatti - per punirla lui spara ai suoi cani e li Uccide : La figlia non lava i piatti, per punirla lui spara ai suoi cani e li uccide I fatti sono avvenuti nello Stato USA dell’Oklahoma: l’uomo si è arrabbiato al ritorno dal lavoro vedendo la casa sporca e le stoviglie non lavate. Prima avrebbe cominciato a gettare i piatti in aria, quindi avrebbe ammazzato le due […] L'articolo La figlia non lava i piatti, per punirla lui spara ai suoi cani e li uccide proviene da NewsGo.

La figlia non lava i piatti - per punirla lui spara ai suoi cani e li Uccide : I fatti sono avvenuti nello Stato USA dell'Oklahoma: l'uomo si è arrabbiato al ritorno dal lavoro vedendo la casa sporca e le stoviglie non lavate. Prima avrebbe cominciato a gettare i piatti in aria, quindi avrebbe ammazzato le due povere bestie. Ora è in carcere.Continua a leggere

Non riesce a far smettere di piangere la figlia di 3 mesi - papà la Uccide : Il giovane genitore di 22 anni ha lanciato la piccola contro il divano causandole danni cerebrali mortali. Inizialmente ha negato parlando di una caduta accidentale.Continua a leggere

Monterotondo. Antonio Russo Uccide il figliastro Giuliano Lacopo : Omicidio a Monterotondo (Roma). Giuliano Lacopo di 56 anni è stato ucciso dal patrigno Antonio Russo al culmine di un litigio per le

Litigano per le bollette non pagate : Uccide il figliastro a coltellate : Un uomo di 56 anni è stato ucciso, al culmine di una lite, con alcune coltellate al torace nella serata di ieri a Monterotondo, vicino Roma. Per l'omicidio i carabinieri della compagnia di ...