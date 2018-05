: #News #Scoppio deposito militare,grave operaio - CybFeed : #News #Scoppio deposito militare,grave operaio - NotizieIN : Scoppio deposito militare,grave operaio - TelevideoRai101 : Scoppio deposito militare,grave operaio -

E'undi 37 anni, rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro nello stabilimentodi recuperi del munizionamento, a Noceto (Parma). Sarebbe stato investito dall'esplosione di un ordigno bellico su cui stava lavorando. E' ricoverato in rianimazione all'ospedale di Parma.infortunio anche nel Bergamasco, a Casnigo. Undi 45 anni rischia di perdere una mano,rimasta incastrata in un macchinario. In condizioni gravi anche un 42enne,rimasto folgorato in un'azienda agricola dell'Aretino.(Di lunedì 21 maggio 2018)