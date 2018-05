Rafinha-Inter | da “casa Barcellona” parla Braida

Calciomercato Inter - Ausilio lancia l’allarme Fair-play finanziario : le ultime su Rafinha e Cancelo! E Florenzi… : Inter qualificata alla prossima Champions League, adesso il Calciomercato sarà fondamentale per regalare a Spalletti una rosa competitiva L’Inter nella serata da favola di ieri, ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra però va notevolmente rinforzata, sia per la competizione europea, che per fare un ulteriore passo avanti in campionato dopo questa sofferta annata. Quest’oggi ha parlato ai microfoni ...

Inter - spunta un sorprendente retroscena su Rafinha dopo il ko con il Sassuolo Video : L'Inter si gioca una vera e propria finale domenica prossima, nell'ultima giornata di campionato, allo stadio Olimpico contro la Lazio alle ore 20:45. I tifosi nerazzurri hanno confermato ancora una volta la loro vicinanza alla squadra visto che nella Capitale sono previsti in ben dodicimila, che replicano i settantamila che erano presenti al Meazza sabato nell'anticipo contro il Sassuolo. L'anticipo con il Sassuolo Un anticipo che ha rischiato ...

CALCIOMERCATO INTER / News - Rafinha sempre più vicino alla permanenza (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER News, ultime sulla squadra di Luciano Spalletti: il centrocampista Rafinha ha convinto tutti e sembra essere sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:02:00 GMT)

Calciomercato Inter - Ausilio risponde alle accuse della Lazio! Dubbi su Cancelo e Rafinha - intanto Strootman… : Calciomercato Inter, Piero Ausilio scatenato in queste ultime ore, arrivano le risposte a Tare ed alla Lazio, intanto si sonda Strootman Calciomercato Inter, il campionato volge al termine e le trattative iniziano ad entrare nel vivo. Certo, i nerazzurri si giocano ancora moltissimo nello scontro diretto contro la Lazio, da vincere assolutamente per entrare in Champions League come da planning estivo, ma Piero Ausilio si sta già muovendo per ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Icardi non è sul mercato. Cancelo e Rafinha? C'è la possibilità di tenerli' : La Champions come obiettivo da centrare, il quarto posto da arpionare all'ultimo respiro con lo scontro diretto contro la Lazio che vale l'Intera stagione. Archiviato il pesantissimo ko arrivato ...

Calciomercato Inter : Rafinha può restare solo se riscattato - : Barcellona sarà sempre la mia casa, è la migliore squadra del mondo, ma sono davvero felice, ho compagni straordinari, mi sento molto bene nella squadra ".

Diretta/ Inter-Sassuolo - risultato live 1-2 - streaming video e tv : Rafinha ridà speranza ai nerazzurri : Diretta Inter Sassuolo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live per l'anticipo della 37giornata di Serie A.

Diretta/ Inter-Sassuolo (risultato live 1-2) streaming video e tv : Rafinha ridà speranza ai nerazzurri : Diretta Inter Sassuolo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live per l’anticipo della 37^ giornata di Serie A a San Siro (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:20:00 GMT)

Calciomercato Inter - a tutto Ausilio : De Vrij - Cancelo e Rafinha : Calciomercato Inter – L’Inter in campo per la gara di campionato contro il Sassuolo, prima del match importanti indicazioni di Ausilio ai microfoni di Premium Sport: “Credo che la prossima squadra di de Vrij la conoscano tutti, non c’è nessuno scoop o notizia. Lo sanno anche i muri. Noi abbiamo sempre rispettato la Lazio e il giocatore che sarà professionista esemplare anche in queste ultime partite. Lui è serio come noi ...

Inter - querelle Cancelo-Rafinha : le ultime Video : Sono giorni caldi in casa Inter. La societa' meneghina si sta muovendo da tempo sul mercato per assicurare a mister Luciano Spalletti una squadra che sia competitiva per la prossima stagione. L'obiettivo è quello di tornare a vincere: un trofeo, nella bacheca nerazzurra, manca da troppo tempo ultima vittoria la Coppa Italia ottenuta nell'ormai lontano 2011 all'Olimpico di Roma contro il Palermo. Addirittura, la squadra nerazzurra non gioca una ...

Inter - querelle Cancelo-Rafinha : le ultime : Sono giorni caldi in casa Inter. La società meneghina si sta muovendo da tempo sul mercato per assicurare a mister Luciano Spalletti una squadra che sia competitiva per la prossima stagione. L'obiettivo è quello di tornare a vincere: un trofeo, nella bacheca nerazzurra, manca da troppo tempo (ultima vittoria la Coppa Italia ottenuta nell'ormai lontano 2011 all'Olimpico di Roma contro il Palermo). Addirittura, la squadra nerazzurra non gioca una ...

Inter - De Vrij è ufficiale. Rafinha e Cancelo restano incognite : Depositato il contratto del centrale olandese. I riscatti del terzino e del trequartista restano in bilico. Intanto il Valencia si tiene stretto Kondogbia

Inter - Rafinha : 'Voglio restare - sono felice qui. Ma dipende soltanto dai due club' : "Lì sarà sempre casa mia, il Barça è la squadra migliore del mondo ma qui sono davvero felice, mi sono ambientato bene e voglio restare. sono consapevole però che dipende soltanto dai club, perché ...

Inter - Rafinha preme per restare : "Mi trovo benissimo. Ringrazio Icardi" : Quello tra Rafinha e l'Inter sembra vero amore. Un amore che, come ribadito in un'Intervista a "Globoesporte", il brasiliano vuole continuare ad alimentare. "So che non dipende da me, ma il mio ...