Mattarella convoca Lega e M5s al Colle nel pomeriggio

Governo - Mattarella convoca M5S e Lega al Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi le consultazioni con il seguente calendario. Alle 17.30 Danilo Toninelli e Giulia Grillo , rispettivamente Presidente del Gruppo ...

Governo M5s-Lega - Mattarella convoca i partiti dopo l’accordo finale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato le delegazioni del M5s e della Lega al Quirinale per le consultazioni che potrebbero essere decisive per il Governo. Alle 17.30 sono attesi al Colle i capigruppo del M5s Danilo Toninelli e Giulia Grillo, insieme al capo politico Luigi Di Maio, mentre alle 18 toccherà a Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo della Lega, nella delegazione guidata dal leader Matteo ...

Attesa per la convocazione di Mattarella : Domani pomeriggio potrebbe esserci un nuovo giro di consultazioni, poi il capo dello Stato convocherà il premier designato per conferirgli l'incarico. Da quel momento sarà il suo unico interlocutore -

Mattarella convoca nuove consultazioni per lunedì 7 maggio : 18.00 - La Presidenza Della Repubblica ha diffuso oggi il calendario del terzo giro di consultazioni, che sarà spalmato in un'unica giornata, lunedì 7 maggio, e coinvolgerà non soltanto tutte le forze politiche, ma anche i presidenti di Camera e Senato. 10.00 - "Movimento 5 Stelle" 11.00 - "Fratelli d'Italia", "Forza Italia - Berlusconi Presidente" e "Lega - Salvini Premier" 12.00 - "Partito Democratico"16.00 - "Liberi e Uguali" 16.20 - ...

Mattarella convoca nuove consultazioni per lunedì 7 maggio : Ora è ufficiale: lunedì 7 maggio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avvierà un nuovo giro di consultazioni. Il capo dello Stato ha sostanzialmente deciso di dare qualche giorno di riflessione ai partiti e lunedì prossimo incontrerà tutti in un giorno. "A distanza di due mesi - comunica il Colle - le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo". Il nuovo ...

Mattarella convoca FICO AL QUIRINALE/ Governo M5s-Pd? Salvini avverte : "La gente strappa scheda elettorale..." : MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO alle 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:03:00 GMT)