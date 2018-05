Indy 500 | gran pole di Carpenter davanti a un tris Penske

Corvette ZR1 - Farà da Pace Car alla Indy 500 : La nuova Corvette ZR1 è stata scelta come Pace Car della edizione 2018 della 500 Miglia di Indianapolis. La più potente Corvette della storia guiderà le monoposto nella 102esima edizione della classica americana, in programma il prossimo 27 maggio.Record di presenze della Corvette. la quindicesima volta che una Corvette viene scelta nel ruolo di Pace Car, mentre è la ventinovesima volta per un modello del gruppo General Motors. La prima ...