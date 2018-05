Concerti per giovani

Concerti de Il Volo in Italia nel 2018 : biglietti in prevendita su TicketOne per le prime date del tour estivo : Sono stati annunciati Concerti de Il Volo in Italia nel 2018. Il trio pop lirico composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto torna in concerto in Italia quest'anno per alcuni appuntamenti live imperdibile nella penisola. Dopo l'annuncio della partecipazione del trio a Radio Italia Live - Il Concerto, atteso in Piazza Duomo a Milano il 16 giugno prossimo, sono stati comunicati i Concerti de Il Volo in Italia nel ...

Piano City - 100 mila ai Concerti. E le scuole di musica brillano in periferia : Un pubblico di centomila persone per 500 artisti e 470 appuntamenti gratuiti. La tre giorni di Piano City si è chiusa ieri con il concerto di Vinicio Capossela e un rilancio al Sud, con il passaggio ...

Il tour estivo di Annalisa per Bye Bye - annunciati Concerti in tutta Italia : date e biglietti : Annunciato il tour estivo di Annalisa per Bye Bye, per un'estate piena di concerti da nord a sud Italia: la cantante terza classificata all'ultimo Festival di Sanremo con Il mondo prima di te sarà in tour per tutta l'estate! Dopo le anteprime live a maggio all'Atlantico di Roma e all'Alcatraz di Milano, Annalisa toccherà le principali città Italiane per presentare dal vivo al pubblico l'album Bye Bye, pubblicato in seguito al Festival di ...

Musica a Corte per la stagione Concertistica presso il Foyer del Teatro Flavio : Domenica 20 maggio alle ore 18 presso il Foyer del Teatro Flavio Vespasiano, in occasione della stagione concertistica promossa dall'Assessorato alla cultura del Comune di Rieti, concerto dal titolo ...

Concerti a Cagliari : Arena Grandi Eventi più piccola - tempi lunghi per l'Anfiteatro romano : Lì, l'idea confermata dell'amministrazione prevede spettacoli con un pubblico, numericamente parlando, molto più ridotto rispetto alle migliaia di persone che, anni fa, si assiepavano su quelle ...

Shawn Mendes : tutto quello che c’è da sapere sui biglietti dei Concerti a Bologna e Torino : Due live imperdibili The post Shawn Mendes: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti dei concerti a Bologna e Torino appeared first on News Mtv Italia.

Chi è Dennis Lloyd e perché non perdere i suoi Concerti italiani : Ed eccolo diventare nel giro di un anno una star internazionale, grazie soprattutto a un pezzo come Nevermind , dedicato a una ex fidanzata, che in poco tempo, con 3 milioni di streaming su Spotify , ...

Concerti degli Slayer in Italia - al Forum di Assago per il tour d’addio : biglietti in prevendita : I Concerti degli Slayer in Italia sono finalmente ufficiali. La band di Tom Araya e Kerry King ha scelto il Mediolanum Forum di Assago per l'addio ai fan Italiani in programma per il 20 di novembre presso il palasport alle porte di Milano. L'annuncio dell'addio è arrivato lo scorso gennaio, dopo 37 anni di carriera. Il tour per l'addio alle scene ha un nome speciale, che il gruppo ha individuato in The End is near. Ad accompagnarli nel loro ...

Italiani i più disposti a viaggiare per seguire Concerti : ... al primo posto New Orleans per il jazz , 35%, , secondi al mondo a scegliere questa meta per il jazz; segue la Jamaica per il raggae , 32%, , secondi al mondo a selezionare questa destinazione per ...

Viaggi e musica : gli italiani i più interessati a viaggiare per seguire Concerti : musica e Viaggi: il connubio perfetto che fa Viaggiare gli italiani. Secondo l’ultima ricerca svolta da eDreams, l’agenzia Viaggi leader in Europa, che ha coinvolto 13 000 Viaggiatori da otto nazioni (Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Stati Uniti, Svezia e Germania) i nostri connazionali sono, inoltre, il popolo che più di tutti è interessato a Viaggiare per partecipare a festival musicali, classificandosi primo con una ...

Scaletta di Biagio Antonacci a Milano - orari e biglietti in prevendita per i Concerti del 9 e 10 maggio : Dopo la tappa napoletana in cui ha avuto modo di apprezzare le bellezze paesaggistiche e le specialità culinarie locali, Biagio Antonacci a Milano prosegue la sua cavalcata nei palasport per il Dediche e Manie Tour 2018. Il cantautore di Rozzano è tornato in scena dopo la prima parte del suo tour che ha riempito i palazzetti tra dicembre e gennaio scorso e le date in Russia a febbraio. Questa nuova tranche di concerti a supporto ...

Noyz Narcos in tour nel 2018 : annunciati i Concerti da maggio ad agosto per l’album Enemy : Noyz Narcos in tour nel 2018: l’Enemy tour partirà da Carbonia (CI) il 27 maggio per proseguire in tutta Italia fino al prossimo 25 agosto. Noyz Narcos sarà a Fondi (LT) l’8 giugno e a Campobasso il 9 giugno. Si esibirà live a Campi Bisenzio (FI) il 12 giugno, a Roma il 15 giugno e a Senigallia (AN) il 16 giugno. Il rapper sarà in concerto poi a Padova il 20 giugno, a Milano il 29 giugno e a Catania il 4 luglio. Tra le tappe in programma ...

Il riconoscimento facciale è in arrivo negli stadi per i grandi Concerti : Ticketmaster, azienda leader nell’organizzazione di concerti, ha deciso di investire sulle tecnologie di riconoscimento facciale per eliminare le file agli eventi. L’annuncio arriva direttamente dalla società, che nel rapporto dell’ultimo quadrimestre di Live Nation - di cui Ticketmaster è una controllata - ha annunciato una collaborazione con l’americana Blink Identity per consentire agli spettatori di ...