“Boehringer Ingelheim sostiene la collaborazione e la condivisione della conoscenza

(Di lunedì 21 maggio 2018) Per la prossima edizione del meeting annuale di Esperti sul Benessere Animale, Boehringerriunirà professionisti del settore veterinario e specialisti del benessere per una riflessione sugli standard di benessere associati al commercio internazionale di prodotti animali. L’11° Forum si terrà a Sydney in Australia il 31 maggio e 1° giugno. Quest’anno è prevista una affluenza elevata di partecipanti dai continenti australiano e asiatico che porteranno le loro idee e opinioni evidenziando come standard migliori di benessere per gli animali da reddito si traducano in benefici per gli animali, i produttori, l’industria e i consumatori in tutto il mondo. Steve Williams, ResponsabileBusiness Unit strategica per i Ruminanti, ha dichiarato: “Nel corso dell’ultimo decennio questa serie di conferenze ha più volte evidenziato che prestare attenzione al benessere animale è la cosa ...